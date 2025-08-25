No es lo que esperábamos: el final explicado de "La noche siempre llega", la película más vista de Netflix

Tras su debut, "La noche siempre llega" se posicionó rápidamente entre las películas más vistas de Netflix y reunió la opinión del público. El thriller protagonizado por la galardonada Vanessa Kirby mantiene a los espectadores atrapados en la pantalla, con una adaptación diferente a la novela original, que mezcla el suspenso con la crítica social y que revela un final muy distinto al que podrían esperar los espectadores.
"La noche siempre llega" es el formato audiovisual de la novela homónima de Willy Vlautin, relato en el que plasma la historia de una mujer de clase trabajadora que, durante toda la vida luchó por salir adelante bajo sus propios medios. En la ficción se tratan cuestiones como la gentrificación y la crisis inmobiliaria, que en la película se entrelazan con la tensión propia del thriller.
¿De qué trata “La noche siempre llega”?
La historia se centra en Lynette (interpretada por Vnaessa Kirby), una mujer con un pasado complejo y su carrera contrarreloj para conseguir 25 mil dólares con los que poder quedarse con la casa en la que vive con su madre Doreen (Jennifer Jason Leigh) y su hermano mayor Kenny (Zack Gottsagen) a quien cuida por tener limitantes cognitivos.
Si la protagonista no llega a conseguir el dinero su familia completa acabaría en la calle. El problema está en que Lynette tenía el dinero pero su madre lo gastó en comprar un auto, así que solo tiene una noche para reunirlo otra vez y no perder su hogar.
Así comienza esta lucha que la lleva a hacer de todo para garantizar el futuro de su hermano, hasta robar un fajo de cocaína. Pero este viaje la lleva a reencontrarse con viejos conocidos que querría haber olvidado, entre ellos su ex pareja que la prostituyó cuando solo tenía 16 años.
La película se acompaña con escenas de acción dignas de un thriller criminal ideal para una tarde frente al televisor. “La historia de Lynette representa a millones de personas que están a sólo uno o dos cheques de pago del colapso. Por supuesto, la película es del género de suspenso, pero también quería transmitir la idea de que las enfermeras o los cuidadores o quien sea están siendo expulsadas de las mismas ciudades que ayudan a mantener”, dijo Benjamin Caron para The Guardian.
El final de “La noche siempre llega” explicado
Desde el medio GQ y Vogue explicaron el final de la película que no fue lo que podría esperarse. El desenlace es un momento de catarsis para Lynette. Después de intentar conseguir el dinero para salvar su casa en distintos lugares, decide robar el auto de un hombre con el que tenía relaciones sexuales a cambio de dinero, traiciona la confianza de su amiga al robar su caja fuerte y se enfrenta a un grupo de criminales.
Finalmente, regresa a casa con el dinero, sólo para descubrir que su madre en realidad nunca tuvo la intención de salvar la casa, pues ya tenía un plan en forma para mudarse con su hermano y dejarla sola. A la par, recibe una llamada anunciando que no les darán la casa porque se irán con una mejor oferta a otro vendedor.
El personaje de Kirby lo entiende entonces, no hay nada que pueda hacer para salvar a su familia, es hora de pensar en ella misma y buscar un futuro mejor por su cuenta. Todos estos años estuvo sufriendo por mantener a flote una realidad que solo la estaba hundiendo.