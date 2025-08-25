No es lo que esperábamos: el final explicado de "La noche siempre llega", la película más vista de Netflix

La película se acompaña con escenas de acción dignas de un thriller criminal ideal para una tarde frente al televisor. “La historia de Lynette representa a millones de personas que están a sólo uno o dos cheques de pago del colapso. Por supuesto, la película es del género de suspenso, pero también quería transmitir la idea de que las enfermeras o los cuidadores o quien sea están siendo expulsadas de las mismas ciudades que ayudan a mantener”, dijo Benjamin Caron para The Guardian.