"La noche siempre llega" es la pelicula más vista en Netflix: ¿de qué se trata?

Netflix estrenó una nueva producción que rápidamente se ha posicionado como la más vista en la plataforma: "La noche siempre llega" (Night Always Comes). Este drama criminal combina elementos de suspenso y drama, prometiendo una experiencia intensa para los espectadores. La película está dirigida por Benjamin Caron y se basa en la novela homónima de Willy Vlautin de 2021, contando además con Vanessa Kirby en el doble rol de protagonista y productora.
La llegada de esta cinta a Netflix subraya el interés del público por historias de alto impacto emocional y narrativas complejas. "La noche siempre llega" ha capturado la atención de los suscriptores, consolidándose como un título imperdible para aquellos que buscan producciones con una fuerte carga dramática y un suspenso palpable.
De qué se trata la historia de La noche siempre llega
La trama de "La noche siempre llega" sigue a Lynette, interpretada por Vanessa Kirby, una mujer que se ve obligada a emprender una peligrosa odisea nocturna. Su objetivo es reunir 25 mil dólares para evitar el inminente desalojo de su familia en una ciudad cada vez más inaccesible. A lo largo de esta travesía, Lynette deberá confrontar su pasado y un entorno hostil en su desesperado intento por asegurar un futuro para ella y su hermano mayor, Kenny.
Además de la actuación central de Kirby, el film cuenta con un elenco de reconocidas figuras que complementan la narrativa. Entre ellos se destacan Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Julia Fox, Randall Park, Michael Kelly y Eli Roth, quienes aportan profundidad a los personajes que Lynette encuentra en su camino.
Qué dicen las críticas sobre La noche siempre llega
Desde su lanzamiento, "La noche siempre llega" ha generado reacciones divididas entre la crítica especializada. Mientras algunos críticos han elogiado su tensión y el trasfondo social que aborda, otros han señalado la falta de coherencia narrativa como su punto más débil. Esta disparidad de opiniones refleja la complejidad de la propuesta fílmica.
Entre las valoraciones positivas, The Hollywood Reporter destacó que la película es "más convincente que la media de las películas originales en streaming". Roger Ebert la describió como "incómoda, eficaz y sugerente", mientras que para Decider, el film es "tensa, conmovedora y difícil de olvidar". En Argentina, OtrosCines fue más benévolo, calificándola como "un thriller correcto, con algo de suspenso y tensión".
Sin embargo, no todas las críticas fueron favorables, evidenciando los puntos de discusión sobre la película. Variety consideró que, a pesar de su premisa, "la estrella y el director no son necesariamente los más adecuados para este entorno tan americano". The Guardian y Empire le otorgaron dos estrellas sobre cinco, coincidiendo en que es "un drama que arranca con fuerza pero termina disperso". Por su parte, MicropsiaCine advirtió que "la credibilidad se hace imposible" en ciertos pasajes del guion.