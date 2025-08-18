Secciones
SociedadActualidad

"La noche siempre llega" es la pelicula más vista en Netflix: ¿de qué se trata?

La película está dirigida por Benjamin Caron y se basa en la novela homónima de Willy Vlautin de 2021.

La noche siempre llega es la pelicula más vista en Netflix: ¿de qué se trata?
Hace 4 Hs

Netflix estrenó una nueva producción que rápidamente se ha posicionado como la más vista en la plataforma: "La noche siempre llega" (Night Always Comes). Este drama criminal combina elementos de suspenso y drama, prometiendo una experiencia intensa para los espectadores. La película está dirigida por Benjamin Caron y se basa en la novela homónima de Willy Vlautin de 2021, contando además con Vanessa Kirby en el doble rol de protagonista y productora.

La llegada de esta cinta a Netflix subraya el interés del público por historias de alto impacto emocional y narrativas complejas. "La noche siempre llega" ha capturado la atención de los suscriptores, consolidándose como un título imperdible para aquellos que buscan producciones con una fuerte carga dramática y un suspenso palpable.

De qué se trata la historia de La noche siempre llega

La trama de "La noche siempre llega" sigue a Lynette, interpretada por Vanessa Kirby, una mujer que se ve obligada a emprender una peligrosa odisea nocturna. Su objetivo es reunir 25 mil dólares para evitar el inminente desalojo de su familia en una ciudad cada vez más inaccesible. A lo largo de esta travesía, Lynette deberá confrontar su pasado y un entorno hostil en su desesperado intento por asegurar un futuro para ella y su hermano mayor, Kenny.

Además de la actuación central de Kirby, el film cuenta con un elenco de reconocidas figuras que complementan la narrativa. Entre ellos se destacan Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Julia Fox, Randall Park, Michael Kelly y Eli Roth, quienes aportan profundidad a los personajes que Lynette encuentra en su camino.

Qué dicen las críticas sobre La noche siempre llega

Desde su lanzamiento, "La noche siempre llega" ha generado reacciones divididas entre la crítica especializada. Mientras algunos críticos han elogiado su tensión y el trasfondo social que aborda, otros han señalado la falta de coherencia narrativa como su punto más débil. Esta disparidad de opiniones refleja la complejidad de la propuesta fílmica.

Entre las valoraciones positivas, The Hollywood Reporter destacó que la película es "más convincente que la media de las películas originales en streaming". Roger Ebert la describió como "incómoda, eficaz y sugerente", mientras que para Decider, el film es "tensa, conmovedora y difícil de olvidar". En Argentina, OtrosCines fue más benévolo, calificándola como "un thriller correcto, con algo de suspenso y tensión".

Sin embargo, no todas las críticas fueron favorables, evidenciando los puntos de discusión sobre la película. Variety consideró que, a pesar de su premisa, "la estrella y el director no son necesariamente los más adecuados para este entorno tan americano". The Guardian y Empire le otorgaron dos estrellas sobre cinco, coincidiendo en que es "un drama que arranca con fuerza pero termina disperso". Por su parte, MicropsiaCine advirtió que "la credibilidad se hace imposible" en ciertos pasajes del guion.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

En el barro: una por una, quiénes son los personajes de la nueva serie de Netflix

"En el barro": una por una, quiénes son los personajes de la nueva serie de Netflix

Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca

Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca

¿Cuál es el mejor pan para comer en el desayuno?

¿Cuál es el mejor pan para comer en el desayuno?

Justo en la infancia: Demi Lovato y Joe Jonas, juntos otra vez, interpretaron “This is me”

Justo en la infancia: Demi Lovato y Joe Jonas, juntos otra vez, interpretaron “This is me”

Lo más popular
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
1

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
3

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios