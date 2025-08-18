"La noche siempre llega" es la pelicula más vista en Netflix: ¿de qué se trata?

Sin embargo, no todas las críticas fueron favorables, evidenciando los puntos de discusión sobre la película. Variety consideró que, a pesar de su premisa, "la estrella y el director no son necesariamente los más adecuados para este entorno tan americano". The Guardian y Empire le otorgaron dos estrellas sobre cinco, coincidiendo en que es "un drama que arranca con fuerza pero termina disperso". Por su parte, MicropsiaCine advirtió que "la credibilidad se hace imposible" en ciertos pasajes del guion.