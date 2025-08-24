La película con Ester Expósito que supera todos los límites y tiene un final esperado

Aunque Ester Expósito era reconocida por su trabajo en Élite, su actuación en "Cuando los ángeles duermen" marcó un antes y un después en su carrera porque mostró su habilidad para abordar personajes más complejos. Este papel fue un punto de inflexión que le permitió acceder a proyectos más exigentes y la consolidó no solo como una actriz popular, sino como una intérprete capaz de sostener una historia intensa y demandante.
En "Cuando los ángeles duermen" interpreta a Silvia, una joven que queda atrapada en una pesadilla tras un accidente de tránsito que cambia radicalmente su vida. Su papel se convirtió en uno de los puntos más comentados de la película, ya que le permitió alejarse de la imagen juvenil y ligera para adentrarse en un personaje marcado por el dolor, el miedo y la incertidumbre.
¿De qué trata "Cuando los ángeles duermen"?
La trama sigue a Germán (Julián Villagrán), un hombre aparentemente común, casado y con una familia estable. Una noche, mientras conduce de regreso a casa, atropella accidentalmente a una joven. Lo que comienza como un hecho desafortunado se transforma rápidamente en una cadena de decisiones que lo arrastran hacia un destino oscuro e inevitable.
La víctima fallece poco después, dejando como única testigo a su amiga Silvia (Ester Expósito), que presencia la tragedia en estado de shock. Desde ese instante, la vida de Germán se precipita en una espiral de culpa, desesperación y miedo. La tensión crece cuando Silvia decide huir del lugar, aunque más tarde lo señala como responsable directo.
El director Gonzalo Bendala construyó un relato que no da respiro. Cada escena está diseñada para mantener al espectador en vilo, con un ritmo que no deja margen para distracciones.