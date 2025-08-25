“Por el bien común, debemos respetar las instituciones”, dijo Agüero Gamboa sobre las amenazas a Jaldo

El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, se refirió a las amenazas recibidas al gobernador Osvaldo Jaldo. Ante la prensa, remarcó la necesidad de defender las instituciones democráticas. “Más allá de la figura del mandatario, él representa a una institución, que es la Gobernación de la provincia, y debemos ser respetuosos de las instituciones que nos rigen y sostienen la paz social”, dijo.
El funcionario recordó que en los últimos seis meses el mandatario recibió tres amenazas a través de redes sociales, y que en el último caso la Policía actuó de inmediato deteniendo al acusado, quien permanece bajo prisión preventiva. “Debemos ir fuertemente contra todo aquel que atente contra las instituciones, porque si no cuidamos a quienes las representan, ¿qué puede esperar el ciudadano común?”, advirtió.
Agüero Gamboa sostuvo que la seguridad del gobernador fue reforzada desde la primera amenaza y que los equipos continúan recibiendo capacitación permanente. “No se trata solo de proteger al Gobernador, sino a todos los representantes de las instituciones, porque son pilares del orden social”, señaló.
En otro tramo, el ministro destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la implementación de corredores universitarios seguros. En la zona de avenida Independencia al 1.900, por ejemplo, se colocaron garitas con presencia policial las 24 horas, cámaras de seguridad y botones antipánico en las paradas de colectivos. “Este sistema no solo beneficia a los estudiantes, sino también a los vecinos de los barrios cercanos. Es un trabajo en equipo para mejorar la vida de todos los tucumanos”, afirmó.
Respecto a las críticas opositoras sobre el nivel de inseguridad en la provincia, Agüero Gamboa respondió que las estadísticas provienen del Ministerio Público Fiscal, la Corte y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Los números son claros. Delitos existen y no lo negamos, pero trabajamos para reducirlos. Este fin de semana, por ejemplo, se realizaron más de 100 operativos contra el narcotráfico, con importantes secuestros de drogas, armas y detenciones”, detalló.