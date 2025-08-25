“Por el bien común, debemos respetar las instituciones”, dijo Agüero Gamboa sobre las amenazas a Jaldo

En otro tramo, el ministro destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la implementación de corredores universitarios seguros. En la zona de avenida Independencia al 1.900, por ejemplo, se colocaron garitas con presencia policial las 24 horas, cámaras de seguridad y botones antipánico en las paradas de colectivos. “Este sistema no solo beneficia a los estudiantes, sino también a los vecinos de los barrios cercanos. Es un trabajo en equipo para mejorar la vida de todos los tucumanos”, afirmó.