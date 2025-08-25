Chahla, sobre los nuevos corredores universitarios seguros: “Queremos darles tranquilidad a la gente”

El programa surgió a partir de reclamos de estudiantes y vecinos, tras hechos de robos y acoso en inmediaciones de dependencias universitarias como la Quinta Agronómica y el Centro Prebisch. “El gobernador puso mucho énfasis en la seguridad, y nosotros acompañamos desde el municipio. Agregamos más de 15 cámaras en esta zona y desplegamos fibra óptica para reforzar el sistema con inteligencia artificial que detecta conductas sospechosas”, explicó la intendenta.