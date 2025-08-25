Secciones
Chahla, sobre los nuevos corredores universitarios seguros: “Queremos darles tranquilidad a la gente”

El programa municipal surgió a partir de diferente reclamos de estudiantes y vecinos, tras varios hechos de robos y acoso cerca de las facultades.

Hace 1 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este lunes la inauguración de un nuevo "corredor universitario seguro" en avenida Independencia al 1.900, una de las zonas más transitadas por los estudiantes. La medida forma parte de un plan conjunto entre el municipio, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Ministerio de Seguridad de la provincia.

“Queremos darles tranquilidad a los jóvenes, que puedan circular y estudiar sin miedo. Estos corredores son una herramienta concreta de cuidado, con paradas seguras, tótems inteligentes, botones antipánico y cámaras conectadas las 24 horas con el centro de monitoreo municipal”, destacóla jefa municipal ante la prensa.

El programa surgió a partir de reclamos de estudiantes y vecinos, tras hechos de robos y acoso en inmediaciones de dependencias universitarias como la Quinta Agronómica y el Centro Prebisch. “El gobernador puso mucho énfasis en la seguridad, y nosotros acompañamos desde el municipio. Agregamos más de 15 cámaras en esta zona y desplegamos fibra óptica para reforzar el sistema con inteligencia artificial que detecta conductas sospechosas”, explicó la intendenta.

Durante el acto, estuvieron presentes el rector de la UNT, Sergio Pagani; autoridades de la UTN y decanos de distintas facultades, quienes agradecieron la medida. “Es muy importante para nosotros que los estudiantes tengan un entorno más seguro al venir a clases o rendir exámenes, especialmente en horarios nocturnos”, dijo Pagani.

La jefa municipal adelantó que los próximos corredores seguros se instalarán en inmediaciones de la UTN y en la zona de Medicina, donde confluyen miles de estudiantes a diario. “Seguiremos trabajando articuladamente con las universidades y la provincia porque la educación pública es un orgullo tucumano, y nuestro deber es cuidarla también desde la seguridad”, concluyó.

Temas San Miguel de TucumánRossana ChahlaSergio PaganiArgentinaInteligencia Artificial
