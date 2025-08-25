Secciones

Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América: "Al Gobierno no le falta política, los del frente quieren romper todo"

Cultura

Así es el "Frankenstein" de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror

La película está generando expectativas por los actores que ya fueron anunciados, entre los que aparecen los más provocadores y oscuros del momento.

Así es el Frankenstein de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror
Hace 2 Hs

El clásico libro de Mary Shelley, Frankenstein, será adaptado en una nueva película dirigida por Guillermo del Toro. La película está generando expectativas por los actores que ya fueron anunciados, entre los que aparecen los más provocadores y oscuros del momento.

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

El largometraje es una producción de Netflix, y el tráiler ya está disponible en YouTube. Lo que llamó la atención de muchas personas fue la decisión del actor que encarnará al monstruo collage de cuerpos. Este actor es reconocido en sus papeles por su belleza, sin embargo para este papel afirmaron que quedó "irreconocible".

¿Quiénes actúan en la nueva película de Frankenstein?

Una de las primeras fotos en aparecer fueron reveladas por Vanity Fair en ellas se podía ver al monstruo del doctor Frankenstein. Este será interpretado por Jacob Elordi, que anteriormente actuó en "El stand de los besos", "Euphoria", "Priscilla" y "Saltburn".

Así es el Frankenstein de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror

También están en el cast Mia Goth, que interpretará a Elizabeth, la prometida del doctor encargado de volver a la vida a Frankenstein. Es conocida por papeles en varias peliculas de terror como "Pearl", "MaXXXine" y "X".  También ocupan papeles importantes en la historia Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein y Christoph Waltz.

Así es el Frankenstein de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror

Por qué Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi como Frankenstein

El aclamado director elogió la entrega total de Elordi al proyecto, destacando su profesionalismo durante jornadas de trabajo de hasta 20 horas, afirmando que “No se quejó ni una sola vez”. “Conocer a Jacob fue casi como una señal del destino. Sentí que él necesitaba esa experiencia más que yo. Me pareció genial ver que lo disfrutó tanto”, dijo en una entrevista

Elordi entró al proyecto tiempo después de que el actor Andrew Gardfield aceptó y luego debió dejar el papel del monstruo debido a razones legales. Sin embargo, el director se mostró contento con los resultados del actor que interpretó a Elvis y otros personajes.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La noche siempre llega es la pelicula más vista en Netflix: ¿de qué se trata?

"La noche siempre llega" es la pelicula más vista en Netflix: ¿de qué se trata?

De Violetta a protagonista de un thriller psicológico: el inesperado regreso de Tini a la TV

De Violetta a protagonista de un thriller psicológico: el inesperado regreso de Tini a la TV

¿Cuándo se estrena y de que trata la pelicular Belén, de Dolores Fonzi? Mirá el tráiler oficial

¿Cuándo se estrena y de que trata la pelicular "Belén", de Dolores Fonzi? Mirá el tráiler oficial

Murió un conocido actor reconocido por Superman y Star Wars: tenía 87 años

Murió un conocido actor reconocido por Superman y Star Wars: tenía 87 años

Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: Es un empleado del establishment audiovisual

Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: "Es un empleado del establishment audiovisual"

Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
2

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Álex García, el gran amor de Verónica Echegui: una historia de 13 años marcada por los rumores

Álex García, el gran amor de Verónica Echegui: una historia de 13 años marcada por los rumores

Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Comentarios