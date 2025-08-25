Así es el "Frankenstein" de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror

El clásico libro de Mary Shelley, Frankenstein, será adaptado en una nueva película dirigida por Guillermo del Toro. La película está generando expectativas por los actores que ya fueron anunciados, entre los que aparecen los más provocadores y oscuros del momento.
El largometraje es una producción de Netflix, y el tráiler ya está disponible en YouTube. Lo que llamó la atención de muchas personas fue la decisión del actor que encarnará al monstruo collage de cuerpos. Este actor es reconocido en sus papeles por su belleza, sin embargo para este papel afirmaron que quedó "irreconocible".
¿Quiénes actúan en la nueva película de Frankenstein?
Una de las primeras fotos en aparecer fueron reveladas por Vanity Fair en ellas se podía ver al monstruo del doctor Frankenstein. Este será interpretado por Jacob Elordi, que anteriormente actuó en "El stand de los besos", "Euphoria", "Priscilla" y "Saltburn".
También están en el cast Mia Goth, que interpretará a Elizabeth, la prometida del doctor encargado de volver a la vida a Frankenstein. Es conocida por papeles en varias peliculas de terror como "Pearl", "MaXXXine" y "X". También ocupan papeles importantes en la historia Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein y Christoph Waltz.
Por qué Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi como Frankenstein
El aclamado director elogió la entrega total de Elordi al proyecto, destacando su profesionalismo durante jornadas de trabajo de hasta 20 horas, afirmando que “No se quejó ni una sola vez”. “Conocer a Jacob fue casi como una señal del destino. Sentí que él necesitaba esa experiencia más que yo. Me pareció genial ver que lo disfrutó tanto”, dijo en una entrevista
Elordi entró al proyecto tiempo después de que el actor Andrew Gardfield aceptó y luego debió dejar el papel del monstruo debido a razones legales. Sin embargo, el director se mostró contento con los resultados del actor que interpretó a Elvis y otros personajes.