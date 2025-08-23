Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

A pesar de muchas advertencias respecto a la legalidad de su uso e incluso la exposición a vulneraciones en la seguridad, Magis TV era una de las plataformas más convocantes para quienes querían ver desde el título más reciente de las salas de cine hasta el último evento deportivo. A pesar de la popularidad de la plataforma, la actualización de un fallo anterior dio de baja definitivamente a Magis TV.