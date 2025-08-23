Secciones
Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

El fallo que había sentenciado a la plataforma como ilegal, resolvió su bloque masivo.

Hace 1 Hs

A pesar de muchas advertencias respecto a la legalidad de su uso e incluso la exposición a vulneraciones en la seguridad, Magis TV era una de las plataformas más convocantes para quienes querían ver desde el título más reciente de las salas de cine hasta el último evento deportivo. A pesar de la popularidad de la plataforma, la actualización de un fallo anterior dio de baja definitivamente a Magis TV.

Magis TV dejó de funcionar tras una orden judicial que dispuso el bloqueo definitivo de la plataforma que transmitía audiovisuales fuera del circuito legal. La Justicia ordenó la cancelación de la aplicación tras los múltiples reclamos de los distintos servicios de streaming de los cuales sus contenidos eran retransmitidos sin autorización.

Un fallo bloqueó definitivamente a Magis TV

En los últimos días reflotó el fallo que se había emitido casi un año atrás en Argentina, donde el juez Esteban Rossignoli, sentenciaba que Magis TV era una aplicación ilegal. Sin embargo debieron pasar varios meses para que se procediera a dar de baja la APK, un archivo externo que permitía la instalación de la plataforma que no se encontraba en las tiendas oficiales.

A partir de ahora, quienes intenten ingresar ya no podrán reproducir películas, series ni canales de televisión, lo que marca el final de un servicio que siempre operó desde la ilegalidad, señalaron desde Infobae.

¿Qué alternativas hay a Magis TV?

El cierre definitivo de Magis TV supone para muchos usuarios el fin de uno de sus servicios de streaming más frecuentados. A la vez, existen alternativas más seguras y dentro del circuito legal que pueden suplir esta función, como lo es Pluto TV.

Esta plataforma de streaming gratuita y completamente legal funciona en múltiples dispositivos, incluyendo celulares, computadoras, televisores inteligentes y dispositivos de streaming.

Pluto TV ofrece más de un centenar de canales en vivo, organizados por categorías como noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida. Además, cuenta con un amplio catálogo de películas y series on demand, que los usuarios pueden reproducir en cualquier momento. Todo su contenido se financia a través de publicidad, por lo que no es necesario pagar suscripción ni ingresar datos bancarios.

A diferencia de Magis TV, Pluto TV está disponible de manera oficial en las tiendas de Android e iOS, lo que garantiza seguridad al descargar la aplicación. También puede usarse desde navegadores web o instalarse en televisores inteligentes.

