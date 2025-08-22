Este es uno de los pueblos más bonitos de España y hay que visitarlo al menos una vez en la vida

En el corazón verde de Cantabria se encuentra Villacarriedo, un pequeño municipio que ha logrado posicionarse entre los pueblos más bonitos del norte de España. Con apenas 1.700 habitantes, esta villa combina historia, tradición y naturaleza, ofreciendo al viajero una experiencia donde la calma rural se funde con la grandeza monumental de su legado barroco.
Historia y patrimonio monumental
Los orígenes de Villacarriedo se remontan al primer milenio, cuando los pobladores encontraron en el valle del río Pisueña un territorio fértil. Durante siglos, el municipio formó parte de influyentes señoríos como los Manrique, los Castañeda o la Casa de la Vega, dejando una huella visible en su trazado y en su arquitectura.
Entre sus joyas patrimoniales destaca el Palacio de Soñanes, construido en el siglo XVIII por Juan Antonio Díaz de Arce. Considerado una de las construcciones barrocas más espectaculares de Cantabria, impresiona por la riqueza de sus fachadas y su monumental escalera interior. Actualmente funciona como hotel de lujo, lo que permite vivir la experiencia única de dormir en un espacio cargado de historia.
A pocos metros se levanta otro emblema local: el Colegio de los Escolapios, inaugurado en 1746 y aún en funcionamiento. Su iglesia alberga valiosos retablos churriguerescos, convirtiéndose en otro atractivo artístico de primer nivel.
Naturaleza y vida rural auténtica
El paisaje que rodea Villacarriedo es un auténtico espectáculo natural. Laderas verdes, prados, cabañas pasiegas y bosques de robles, alisos y hayas crean postales que cambian con cada estación. Un entorno ideal para pasear, desconectar y disfrutar del aire puro de la montaña cántabra.
La vida rural mantiene todavía un papel protagonista en el municipio. La ganadería y los prados de siega siguen marcando el pulso de la economía local, una autenticidad que se percibe en cada paseo por sus calles y en el trato cercano de sus habitantes. Uno de los rincones más queridos es la “Cajigona de Villacarriedo”, un roble centenario que preside una de las plazas del pueblo y se ha convertido en punto de encuentro bajo su sombra.
Cómo llegar a Villacarriedo
Situado estratégicamente en el centro del valle de Carriedo, el municipio limita con Saro, Selaya y Villafufre, además de encontrarse cerca de Vega de Pas y San Roque de Riomiera, lo que lo convierte en un punto de partida perfecto para recorrer la comarca.
Visitar Villacarriedo es viajar en el tiempo y disfrutar sin prisas de un entorno donde la historia y la naturaleza se dan la mano. Su arquitectura barroca, sus paisajes de montaña y la tranquilidad de sus calles lo convierten en un destino que merece conocerse al menos una vez en la vida. Una auténtica joya de Cantabria que cautiva a todo aquel que la descubre.