Este es uno de los pueblos más bonitos de España y hay que visitarlo al menos una vez en la vida

La vida rural mantiene todavía un papel protagonista en el municipio. La ganadería y los prados de siega siguen marcando el pulso de la economía local, una autenticidad que se percibe en cada paseo por sus calles y en el trato cercano de sus habitantes. Uno de los rincones más queridos es la “Cajigona de Villacarriedo”, un roble centenario que preside una de las plazas del pueblo y se ha convertido en punto de encuentro bajo su sombra.