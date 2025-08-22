Secciones
Una etapa desafiante e invitados especiales: ¿cuándo empiezan los "Playoffs" en La Voz Argentina?

Luego de los reñidos "knockouts", comienzan los "Playoffs" en La Voz Argentina, una instancia que supone un cambio de reglas drástico.

Hace 1 Hs

Cada programa de La Voz Argentina suma más adrenalina que el anterior y con ello mayores exigencias para definir quién será el ganador del prestigioso programa. Luego de los reñidos "Knockouts" que ya fueron una instancia complicada, llegan los "Playoffs", un nivel que supone un cambio drástico de reglas y también de invitados especiales.

Este 24 de agosto comenzarán en La Voz Argentina los "Playoffs" una instancia bastante diferente a lo que fueron los "Knockouts", en los que dos competidores de un mismo equipo debían enfrentarse como solistas, para luego uno de ellos ser elegido por su coach. A pesar de que el talento que demostraron los participantes en esta etapa complicó las decisiones del jurado, este nuevo nivel supone nuevas y más estrictas exigencias.

¿Cuándo comienzan los Playoffs?

El comienzo de los Playoffs será este domingo a partir de las 22 horas, según adelantaron desde Telefe. Aquí la dinámica de juego será bastante distinta ya que los integrantes ya no se enfrentarán en el mismo escenario. Así este viernes será la última emisión donde los artistas se enfrenten mano a mano para asegurar su lugar en el reality.

¿En qué consiste esta nueva etapa?

Los participantes que permanecen en carrera se enfrentarán en un formato que exige al máximo del talento individual. Para ello, los once concursantes de cada equipo deberán subir al escenario e interpretar una canción en solitario.  La presión aumenta, ya que el futuro de cada artista dependerá tanto de la decisión de su coach como del apoyo del público.

Luego de interpretar cada uno su tema, el coach deberá seleccionar a cinco de ellos para salvarlos. De los seis que quedan, los televidentes tendrán la posibilidad de salvar a tres de ellos a través de su voto y, de esta forma, poder continuar en la competencia.

Entre los seis restantes, solo los tres más votados continuarán en la competencia, mientras que los otros tres quedarán eliminados. Así, cada equipo reducirá su número de integrantes de once a ocho, en un proceso que combina la mirada experta de los coaches con la voz del público.

