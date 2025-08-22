Una etapa desafiante e invitados especiales: ¿cuándo empiezan los "Playoffs" en La Voz Argentina?

Este 24 de agosto comenzarán en La Voz Argentina los "Playoffs" una instancia bastante diferente a lo que fueron los "Knockouts", en los que dos competidores de un mismo equipo debían enfrentarse como solistas, para luego uno de ellos ser elegido por su coach. A pesar de que el talento que demostraron los participantes en esta etapa complicó las decisiones del jurado, este nuevo nivel supone nuevas y más estrictas exigencias.