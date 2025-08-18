"¿La violación existió?": la contundente pregunta de Mirtha Legrand y la inesperada reacción de Jey Mammón

Fue entonces que La Chiqui le preguntó si le costó volver a trabajar y el conductor lo negó: “Volver no, pero no me costó...Tuve una experiencia en Net el año pasado, que es un canal que es de aire también, que me volvieron a llamar para que vaya, porque también hay voces que cuchichean, que dicen que me fue mal. Y es un canal que me llamó para volver. Lo mismo en el teatro, en Carlos Paz, con Gustavo Sofovich, que me fue muy bien, porque la gente está”.