"¿La violación existió?": la contundente pregunta de Mirtha Legrand y la inesperada reacción de Jey Mammón

Una pregunta categórica generó el desconcierto de todo el estudio de "La Mesa de Mirtha" cuando su conductor cuestionó a Jey Mammón lo que "la gente estaba esperando". "La Chiqui" se centró en la denuncia de abuso sexual que mantuvo alejado al conductor de la televisión por dos años y le hizo una pregunta sin filtros que a la vez tuvo una respuesta inesperada.
Jey Mammon volvió a la televisión tras la acusación que lo mantuvo apartado de las cámaras desde 2023. La semana pasada comenzó con el ciclo Medianoche con Jey, luego de la fuerte denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, el joven con el que mantuvo una relación amorosa cuando este era menor de edad.
El conductor se vio obligado a abandonar su trabajo en La Peña de Morfi y se recluyó en Europa por un tiempo. Mammon intentó volver con nuevas producciones, pero ninguna de ellas tuvo el éxito esperado. A raíz de este nuevo ciclo, el conductor fue invitado a la mesa de Mirtha Legrand y "La Chiqui" no salteó ese tema. A la vez, la respuesta del entrevistado generó indignación debido a la liviandad con la que hizo la contestación.
Jey Mammón se presentó en la mesa de Mirtha Legrand
“¿La pasaste mal?”, comenzó consultándole La Chiqui, y él afirmó: “Sí, sí, la pasé mal. Y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, porque me encontré con mucha gente, a la cual me tenía que acercar más. También tuve que alejarme de otras personas”.
“Pero ¿te hicieron juicio? ¿Tuviste juicio vos?”, insistió Mirtha, teniendo en cuenta que la denuncia pública nunca avanzó ya que se trataba de un hecho con mpas de 15 años de antigüedad, una causa que en Argentina proscribe en ese plazo. Jey negó que hubiera algún tipo de situación con la justicia, aunque aclaró que él inició demandas.
Jey Mammón desmintió la reacción de "la gente"
Mirtha Legrand comentó cómo fue la reacción del público ante la denuncia: “Qué situación, la pasaste mal. Que no te daban trabajo, la gente te daba la espalda. Te saludaban y nada”.
Jey Mammon, por su parte, mostró la opinión contraria: “La verdad que sí. En realidad, la gente... Viste que es un concepto muy amplio, la gente, ¿no? Vos sos Mirtha Legrand. No hay punto de comparación con nada. Pero vos viste que la gente es una cosa. Y después hay que hablar de otras cuestiones. Pero la gente a mí nunca me dio la espalda. A mí nunca me pasó eso. Sufrí porque me costó entender que eso era así. Porque hay un mundo virtual”, se lamentó Jey.
La contundente pregunta de Mirtha Legrand
Fue entonces que Mirtha sin rodeos le preguntó: “¿Pero la violación existió?”. Allí, el entrevistado atinó a responder ocn humor, citando uno de los históricos interrogatorios de "La Chiqui" con Sergio Schoklender: “‘No te voy a hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres?’". Luego continuó sin más vueltas: "La respuesta es no”.
Quitándole seriedad al tema, entre risas, Mammón explicó: “Antes del aire (Mirtha) me dijo: ‘¿Puedo tocar el tema?’" Mirtha le había aclaro que la charla sería "livianita"a lo que Jey respondió que sí. Sin embargo, el entrevistado dio a entender que la pregunta fue demasiado dura.“La gente está esperando, hay que saber qué es lo que quiere el público”, aclaró ella.
Fue entonces que La Chiqui le preguntó si le costó volver a trabajar y el conductor lo negó: “Volver no, pero no me costó...Tuve una experiencia en Net el año pasado, que es un canal que es de aire también, que me volvieron a llamar para que vaya, porque también hay voces que cuchichean, que dicen que me fue mal. Y es un canal que me llamó para volver. Lo mismo en el teatro, en Carlos Paz, con Gustavo Sofovich, que me fue muy bien, porque la gente está”.
Jey Mammón dio detalles del caso
Además, Mammón aseguró que jamás recibió gestos de desagrado de la gente por la calle, y que hasta le decían que rezaban por él. “No quiero esquivar tu pregunta, cuando hubo una acusación no hubo nada detrás, de algo que sucedió hace 17 años. Necesitaba poner la verdad arriba de la mesa, yo quería hablar. Yo reconstruí nuestra relación consentida, fue una relación”, explicó.
“Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años. No es por justificar absolutamente nada. Lo que pasa es que si él iba a la justicia a contar lo que había pasado, no le iban a tomar nada. Porque ¿qué va a decir? Tuve una relación hace diecisiete años, cuando yo tenía diecisiete empecé una relación que terminó a los veintidós años. Después nos seguimos viendo, nos quisimos, nos amamos, qué sé yo”, agregó Mammón.
“Lo otro es un debate moral, la relación que sí existió. Pero antes no se debatía eso. Si alguno le lastimó o le lastima que yo haya tenido una relación hace 17 años con un chico de 17 hasta sus 23 o 24 años, y que a sus 27, después me mandaba esos mensajes para decirme algún día voy a ir a la televisión para contarlo. Si alguno le lastimó de verdad y le molestó, yo le pido disculpas. Pero creo que esto es el final de este tema y lo quiero terminar con vos", cerró.