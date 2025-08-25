Horóscopo de agosto: seis signos que podrían recibir un mucho dinero a fin de mes

El dinero es una de las mayores preocupaciones entre las personas durante el día a día. No se trata de un hacedor de milagros, pero sí de un facilitador esencial para la vida. A finales de agosto se acumula una intensidad entre Júpiter en Cáncer con Marte en Libra, esto anuncia tensión, gastos, decisiones bruscas, pero también abre grietas por donde podría colarse la abundancia.