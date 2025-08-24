Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán desafíos económicos hasta fin de 2025

En el terreno personal, la Serpiente de Madera motiva a mirar hacia adentro y a confiar en la intuición para crecer. Es un período favorable para el aprendizaje, el fortalecimiento de la disciplina y la definición de metas a largo plazo. Sin embargo, se recomienda atención especial a las finanzas, ya que algunos signos podrían enfrentar desafíos económicos y deberán cuidar sus ahorros hasta diciembre de 2025.