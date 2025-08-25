Comentarios sobre antisemitismo: Francia convoca al embajador estadounidense

Música bajo vigilancia

Los comentarios del embajador llegan en un momento en el que Francia también está siendo criticada por permitir el ingreso y el concierto del trío norirlandés Kneecap, cuyo líder es investigado por la justicia británica por apoyar supuestamente a Hezbollah. La banda de rap dio un concierto ayer, bajo vigilancia extrema en un festival cerca de París, donde volvió a criticar la política israelí en Gaza.