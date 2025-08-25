Comentarios sobre antisemitismo: Francia convoca al embajador estadounidense

PARIS, Francia.- Francia convocó al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, tras sus comentarios “inaceptables” contra el presidente francés Emmanuel Macron, al que el diplomático acusó de “falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo”.
“Las afirmaciones del embajador son inaceptables. Van en contra del derecho internacional, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas”, subrayó el ministerio de Relaciones Exteriores francés.
En una carta dirigida al jefe de Estado francés, el embajador Kushner expresa “su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes” de su gobierno para combatirlo.
La carta salió a la luz días después de las fuertes críticas del primer ministro israelì Benjamin Netanyahu al presidente francés, a quien acusó “de alimentar el fuego antisemita” al llamar “al reconocimiento internacional” del Estado palestino.
En la carta el embajador estadounidense expresa los mismos argumentos que los de Netanyahu. “Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro” a los judíos en Francia, dice Kushner, consuegro del presidente estadounidense Donald Trump, padre de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump.
Según el embajador, “no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas”.
A fines de julio, Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea general de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre.
Los actos antisemitas se han incrementado en Francia desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque sin precedentes de Hamas en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza, y de la respuesta de las fuerzas armadas de Netanyahu, cuyos ataque sobre población civil y bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria han desencadenado el repudio mundial.
Música bajo vigilancia
Los comentarios del embajador llegan en un momento en el que Francia también está siendo criticada por permitir el ingreso y el concierto del trío norirlandés Kneecap, cuyo líder es investigado por la justicia británica por apoyar supuestamente a Hezbollah. La banda de rap dio un concierto ayer, bajo vigilancia extrema en un festival cerca de París, donde volvió a criticar la política israelí en Gaza.
El recital -en el marco del festival Rock en Seine ante miles de personas en el suburbio parisino de Saint-Cloud - fue celebrado pese al pedido de cancelación de organizaciones judías.
“¡Palestina libre!”, gritó al comienzo de la función el grupo, cuya música oscila entre el rap y el punk, arengando a una multitud en la que se veían pañuelos palestinos y camisetas irlandesas, antes de añadir: “No estamos en contra de Israel”.
Minutos más tarde, Kneecap calificó al primer ministro israelí de “criminal de guerra” y denunció un genocidio en la Franja de Gaza, tal como lo estableció la Corte Penal Internacional, que además tiene una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad.
Un miembro del grupo, Liam O’Hanna, conocido como Mo Chara, está procesado por “delito de terrorismo” por la justicia británica, acusado de haber exhibido una bandera de Hezbollah durante un concierto en Londres en 2024.
Este movimiento islamista libanés proiraní, enemigo de Israel, está clasificado como terrorista en Reino Unido. El rapero compareció el miércoles en un tribunal de la capital británica y salió en libertad, ya que el juez aplazó la decisión hasta el 26 de septiembre.
Esta situación no ha impedido a Kneecap continuar con su gira con entradas agotadas, como en Glastonbury, en el Reino Unido, a finales de junio, donde acusó a Israel de ser un Estado “criminal de guerra” y gritó desde el escenario la consigna “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, y “Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel”.