El Gobierno se mueve al ritmo del dólar, según el CEPA

Julio ha sido un mes de sustos cambiarios para el Gobierno nacional. El dólar se disparó un 14%, pero el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicaron una serie de medidas para que no se trasladen a los precios. La inflación es un órgano demasiado sensible en tiempos electorales. En consecuencia, el Ejecutivo estuvo dispuesto a pagar el costo de tasas irrisorias y volatilidad, con tal de absorber los pesos que sean necesarios para que el dólar no continúe al alza, describe el Newsletter Financiero, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Cuidar la actividad económica no estuvo en consideración, siendo que aún con tasas de Adelanto en Cuenta Corriente de 1 a 7 días (instrumento comúnmente usado para la financiación recurrente de las empresas) por encima del 65% de Tasa Nominal Anual (TNA), el gobierno insistió con el apretón y llegaron a ubicarse por encima del 90% de TNA. Desde el CEPA se estima que el costo agregado para las PyME desde el desarme de las LEFI fue de más de U$S 100 millones, también destacando la caída en los montos negociados, que se verá reflejado en una ralentización de la actividad.