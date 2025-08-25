Secciones
EconomíaDolar hoy

El Gobierno se mueve al ritmo del dólar, según el CEPA

La flexibilidad o el endurecimiento de las medidas que adopta el Poder Ejecutivo dependen de los movimientos del tipo de cambio, indica la entidad. Los vencimientos de deuda que se vienen.

El Gobierno se mueve al ritmo del dólar, según el CEPA ARCHIVO
Hace 4 Hs

Julio ha sido un mes de sustos cambiarios para el Gobierno nacional. El dólar se disparó un 14%, pero el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicaron una serie de medidas para que no se trasladen a los precios. La inflación es un órgano demasiado sensible en tiempos electorales. En consecuencia, el Ejecutivo estuvo dispuesto a pagar el costo de tasas irrisorias y volatilidad, con tal de absorber los pesos que sean necesarios para que el dólar no continúe al alza, describe el Newsletter Financiero, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Cuidar la actividad económica no estuvo en consideración, siendo que aún con tasas de Adelanto en Cuenta Corriente de 1 a 7 días (instrumento comúnmente usado para la financiación recurrente de las empresas) por encima del 65% de Tasa Nominal Anual (TNA), el gobierno insistió con el apretón y llegaron a ubicarse por encima del 90% de TNA. Desde el CEPA se estima que el costo agregado para las PyME desde el desarme de las LEFI fue de más de U$S 100 millones, también destacando la caída en los montos negociados, que se verá reflejado en una ralentización de la actividad.

“Con una economía que no crece desde febrero, aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y próximos dos meses de continuidad de tasas altas, la película de la actividad luce muy desfavorable para el gobierno. Será una situación que, sin importar el resultado electoral, el equipo económico deberá revertir inmediatamente, aún habiendo dejado desastres por el camino”, subraya el informe de la entidad.

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

A su criterio, este esquema de política monetaria parece haber caducado la última semana ya que revivió el corredor de tasas, que había desaparecido junto con la flexibilización del cepo.

Luego de una reunión con bancos, el miércoles pasado el Banco Central (BCRA) volvió a operar en la rueda de pases pagando alrededor de 41% de TNA por liquidez, lo que en conjunto con la ventanilla de liquidez que ofrece al cierre de la rueda a REPO + 2% de TNA, conforman el piso y el techo a las tasas de interés, indica el reporte al que accedió LA GACETA. Al día siguiente también volvió a hacerse presente comprando en la curva de Lecap, ya que las cotizaciones de los títulos del Tesoro se destruían producto de la continuidad en el alza de tasas de corto plazo y al sell-off en línea con los movimientos en los soberanos en dólares.

El dólar cerró la semana en alza: el "blue" llegó a $1.345 y el oficial marcó su mayor nivel en agosto

El dólar cerró la semana en alza: el blue llegó a $1.345 y el oficial marcó su mayor nivel en agosto

Según el CEPA, “el gobierno improvisa y modifica el discurso sobre la marcha, interviene acá, allá, flexibiliza y vuelve a endurecer regulaciones. Lo único que queda claro es que en vistas del período pre-electoral reaccionan en función a los movimientos del dólar, aunque eso cueste la actividad y en el peor de los casos la credibilidad”.

Para tener en cuenta

• El Tesoro Nacional afronta el miércoles que viene vencimientos por $ 13,8 billones de los cuales el 34% está en manos del BCRA y será canjeado. El mercado de tasas reaccionara al rollover obtenido y a nuevas eventuales medidas de urgencia si el gobierno no logra llevarse todos los pesos que desea.

• El viernes 29, el Central publicará el balance cambiario y será importante ver el número de balanza turística, cuenta corriente y formación de activos externos.

Temas El DólarBanco Central de la República ArgentinaInflaciónLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA
1

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas
2

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón
3

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad
4

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada
5

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?
6

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

Más Noticias
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Comentarios