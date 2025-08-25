El Gobierno se mueve al ritmo del dólar, según el CEPA

Julio ha sido un mes de sustos cambiarios para el Gobierno nacional. El dólar se disparó un 14%, pero el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicaron una serie de medidas para que no se trasladen a los precios. La inflación es un órgano demasiado sensible en tiempos electorales. En consecuencia, el Ejecutivo estuvo dispuesto a pagar el costo de tasas irrisorias y volatilidad, con tal de absorber los pesos que sean necesarios para que el dólar no continúe al alza, describe el Newsletter Financiero, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Cuidar la actividad económica no estuvo en consideración, siendo que aún con tasas de Adelanto en Cuenta Corriente de 1 a 7 días (instrumento comúnmente usado para la financiación recurrente de las empresas) por encima del 65% de Tasa Nominal Anual (TNA), el gobierno insistió con el apretón y llegaron a ubicarse por encima del 90% de TNA. Desde el CEPA se estima que el costo agregado para las PyME desde el desarme de las LEFI fue de más de U$S 100 millones, también destacando la caída en los montos negociados, que se verá reflejado en una ralentización de la actividad.
“Con una economía que no crece desde febrero, aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y próximos dos meses de continuidad de tasas altas, la película de la actividad luce muy desfavorable para el gobierno. Será una situación que, sin importar el resultado electoral, el equipo económico deberá revertir inmediatamente, aún habiendo dejado desastres por el camino”, subraya el informe de la entidad.
A su criterio, este esquema de política monetaria parece haber caducado la última semana ya que revivió el corredor de tasas, que había desaparecido junto con la flexibilización del cepo.
Luego de una reunión con bancos, el miércoles pasado el Banco Central (BCRA) volvió a operar en la rueda de pases pagando alrededor de 41% de TNA por liquidez, lo que en conjunto con la ventanilla de liquidez que ofrece al cierre de la rueda a REPO + 2% de TNA, conforman el piso y el techo a las tasas de interés, indica el reporte al que accedió LA GACETA. Al día siguiente también volvió a hacerse presente comprando en la curva de Lecap, ya que las cotizaciones de los títulos del Tesoro se destruían producto de la continuidad en el alza de tasas de corto plazo y al sell-off en línea con los movimientos en los soberanos en dólares.
Según el CEPA, “el gobierno improvisa y modifica el discurso sobre la marcha, interviene acá, allá, flexibiliza y vuelve a endurecer regulaciones. Lo único que queda claro es que en vistas del período pre-electoral reaccionan en función a los movimientos del dólar, aunque eso cueste la actividad y en el peor de los casos la credibilidad”.
Para tener en cuenta
• El Tesoro Nacional afronta el miércoles que viene vencimientos por $ 13,8 billones de los cuales el 34% está en manos del BCRA y será canjeado. El mercado de tasas reaccionara al rollover obtenido y a nuevas eventuales medidas de urgencia si el gobierno no logra llevarse todos los pesos que desea.
• El viernes 29, el Central publicará el balance cambiario y será importante ver el número de balanza turística, cuenta corriente y formación de activos externos.