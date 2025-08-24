Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

El estudio también destaca que la desconfianza está atravesada por la identidad política de los votantes. Entre quienes apoyaron a Sergio Massa, el rechazo a los datos del Indec alcanza un 94,4%, mientras que entre los votantes de Javier Milei la cifra baja al 43,8%, con un 52,2% que dice confiar en las estadísticas oficiales, consignó el sitio NA. Esta polarización muestra cómo incluso la lectura de un dato técnico como la inflación se ha vuelto un factor de alineamiento político.