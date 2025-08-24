Secciones
Política

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

La desconfianza hacia las cifras oficiales se profundiza, en un contexto marcado por el aumento de las percepciones negativas sobre la situación económica personal y el rumbo general del país.

Sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos Sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos
Hace 1 Hs

En un contexto de creciente malestar social, una reciente encuesta nacional reveló que casi siete de cada 10 argentinos desconfían de los datos oficiales de inflación. Según el relevamiento de la consultora Zentrix, el 67,4% de los encuestados considera que las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no reflejan adecuadamente el aumento real del costo de vida.

El sondeo, realizado durante la tercera semana de agosto sobre una muestra nacional de 1.029 casos, expone un marcado deterioro en la confianza ciudadana. La cifra representa un incremento de 10,7 puntos porcentuales respecto de julio, lo que refleja un cambio de percepción en apenas un mes.

El estudio también destaca que la desconfianza está atravesada por la identidad política de los votantes. Entre quienes apoyaron a Sergio Massa, el rechazo a los datos del Indec alcanza un 94,4%, mientras que entre los votantes de Javier Milei la cifra baja al 43,8%, con un 52,2% que dice confiar en las estadísticas oficiales, consignó el sitio NA. Esta polarización muestra cómo incluso la lectura de un dato técnico como la inflación se ha vuelto un factor de alineamiento político.

Más allá de las percepciones sobre los números, el malestar también se traduce en la situación económica individual. El 40,5% de los encuestados califica su economía personal como “mala o muy mala”, un número que, si bien cayó levemente respecto a julio, sigue marcando que cuatro de cada 10 argentinos atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

El informe de Zentrix señala que la mayoría de la población percibe una continuidad en la suba de precios, sobre todo en alimentos, transporte y servicios, sin que los salarios logren acompañar. Esta brecha entre las estadísticas oficiales y la experiencia diaria de los ciudadanos alimenta una sensación de escepticismo y frustración.

A esto se suma una evaluación cada vez más negativa sobre el rumbo del país: el 64% considera que la situación general de la Argentina es “mala o muy mala”, lo que representa un aumento de 11,2 puntos en comparación con el mes anterior. En otras palabras, casi dos tercios de la población creen que el país está peor que hace apenas un mes, publicaron distintos medios.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosEl PaísInflaciónSergio MassaGobierno nacionalNoArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
3

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas
4

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina
5

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Homo mileium
6

Homo mileium

Más Noticias
La dolarización fue un verso: Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

El escándalo de los audios: ¿Cómo sigue la investigación en el caso de las presuntas coimas en la Andis?

El escándalo de los audios: ¿Cómo sigue la investigación en el caso de las presuntas coimas en la Andis?

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Daniel Bejas: “Son esenciales la asistencia y el compromiso de las autoridades de mesa”

Daniel Bejas: “Son esenciales la asistencia y el compromiso de las autoridades de mesa”

Confirman que continuará el paro de los controladores

Confirman que continuará el paro de los controladores

Homo mileium

Homo mileium

Comentarios