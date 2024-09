El hijo del argentino asesinado en Cisjordania había sobrevivido a la masacre de Hamas

Sebastián Podsmeser, hijo de Adrián Marcelo Podsmeser, asesinado en un atentado en el cruce de Allenby en el Valle del Jordán, expresó su dolor y incredulidad tras la muerte de su padre. En una entrevista con el diario israelí Yedioth Aharonot, Sebastián, de 28 años, recordó cómo su padre lo apoyó después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, del cual Sebastián fue sobreviviente. “Papá me acompañó todos estos meses después del ataque. Él siempre estuvo ahí para mí y me ayudó. Todavía no puedo creer lo que pasó”, dijo Sebastián.