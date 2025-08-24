Dead Drops: ¿de qué se tratan los pendrives misteriosos en diferentes lugares alrededor del mundo?

Sin embargo, esta propuesta no está exenta de su lado más riesgoso: conectar un dispositivo desconocido a una computadora o celular puede ser una invitación directa al malware, virus e incluso a daños físicos en los equipos. Además, muchos de estos pendrives han sido vandalizados o retirados por motivos de seguridad, lo que demuestra la fragilidad de esta iniciativa. A pesar de estos peligros, los "Dead Drops" persisten como una fascinante mezcla entre arte urbano, activismo digital y un juego secreto para los curiosos, planteando una pregunta incómoda sobre la libertad del espacio digital en un mundo controlado por plataformas.