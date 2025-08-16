Secar la ropa en invierno: seis métodos infalibles para ganarle al frío y la humedad

Cuando se necesita una prenda con urgencia, existen métodos caseros rápidos. Uno de ellos consiste en envolver la prenda húmeda en una toalla seca, presionar para absorber el exceso de agua, y luego aplicar calor con un secador de pelo en modo caliente, moviéndolo de forma constante. No es recomendable para secar grandes cantidades de ropa, pero sí resulta útil para una remera o un par de medias que se necesitan con apuro.