La nueva alternativa a la esponja: cómo lavar los cubiertos para que recuperen su brillo

¿Por qué funciona este truco?

Durante el remojo, el bicarbonato y el aluminio generan una reacción química que desprende la suciedad y elimina incluso las manchas más rebeldes. Una vez pasado ese tiempo, solo hace falta enjuagar los cubiertos con agua limpia y secarlos con un paño suave. El resultado es un brillo renovado y un acabado impecable, sin esfuerzo ni frotado excesivo.