Nuevo eclipse de Luna Roja en septiembre: ¿será visible desde Argentina?

¿Por qué la luna se vuelve roja durante el eclipse?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. Sin embargo, parte de esa luz logra filtrarse a través de la atmósfera terrestre. La atmósfera actúa como un filtro, dispersando la luz azul y violeta, que tienen longitudes de onda más cortas. Como resultado, solo las ondas más largas, como el rojo y el naranja, consiguen atravesar y llegar a la superficie lunar. Este efecto es similar al que causa los atardeceres rojizos en la Tierra.