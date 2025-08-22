Mercurio se está haciendo más pequeño: ¿qué consecuencias habrá para nuestro planeta?

La vigencia de uno de los astros del Sistema Solar podría estar en juego, y quizás una fecha de caducidad. Los científicos planetarios descubrieron hace un tiempo que Mercurio, el pequeño rocoso más cercano a nuestro Sol, se está encogiendo. Una reciente investigación reveló detalles sorprendentes sobre este evento milenario, que especifica que este proceso continúa sin interrupciones.
Desde su formación, hace unos impresionantes 4.500 millones de años, Mercurio nunca dejó de reducirse en tamaño. Esto se debe a una constante pérdida de calor que lo lleva a agrietarse en su superficie rocosa, generando lo que los expertos llaman "fallas de cabalgamiento".
Debido a que el interior de Mercurio se está encogiendo, su superficie (corteza) tiene cada vez menos área que cubrir. Responde a esto desarrollando estas fallas inversas, donde una porción de terreno se desplaza sobre la adyacente. Esto es similar a las arrugas que se forman en una manzana al envejecer, excepto que una fruta se encoge porque se seca, mientras que Mercurio se encoge debido a la contracción térmica de su interior, explicaron desde The conversation.
Un proceso de hace tiempo
Los científicos no se quedaron de brazos cruzados ante este enigma. Un equipo de investigadores desarrolló un método innovador para cuantificar esta contracción. A diferencia de estimaciones anteriores, que a veces fluctuaban considerablemente, este nuevo enfoque se centra en medir la adaptación de las fallas más grandes en la superficie para luego extrapolar el efecto total. "Este método permite una estimación más precisa de la contracción total", según detalló el sitio especializado Space.com, que cubrió el estudio publicado en la prestigiosa revista AGU Advances.
Los resultados son contundentes: solo por la formación de fallas, Mercurio se contrajo entre 2 y 3,5 kilómetros. Pero al combinar estos datos con estimaciones previas de otros tipos de contracción, la cifra se vuelve aún más impactante: el radio de Mercurio podría haberse reducido entre 2,7 y 5,6 kilómetros desde su nacimiento, como si le hubieran cortado una porción significativa de su masa.
Números que revelan la historia
Y entre las incógnitas que este descubrimiento supone, quizas hay una que más resuena: ¿tiene esto alguna consecuencia para nosotros en la Tierra? Para la tranquilidad de muchos, la respuesta es clara según los expertos: "no hay una implicación directa para la Tierra"
Sin embargo, esto no resta valor a la investigación. Este estudio es una fuente de información para la geología y la astronomía, ya que ayuda a desentrañar la historia térmica de Mercurio y abre puertas para aplicar estos conocimientos a otros cuerpos celestes, como Marte, que también exhiben fallas similares en su superficie.