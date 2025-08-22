Mercurio se está haciendo más pequeño: ¿qué consecuencias habrá para nuestro planeta?

Debido a que el interior de Mercurio se está encogiendo, su superficie (corteza) tiene cada vez menos área que cubrir. Responde a esto desarrollando estas fallas inversas, donde una porción de terreno se desplaza sobre la adyacente. Esto es similar a las arrugas que se forman en una manzana al envejecer, excepto que una fruta se encoge porque se seca, mientras que Mercurio se encoge debido a la contracción térmica de su interior, explicaron desde The conversation.