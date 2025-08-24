Alerta por vientos fuertes en ocho provincias: ¿cómo estará el clima durante la última semana de agosto?

Los protagonistas de este fin de semana son los vientos fuertes que afectan a la gran parte del territorio nacional. Estas condiciones climáticas se deben al ingreso de una masa de aire frío que también provocó un marcado descenso de las temperaturas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en ocho provincias.