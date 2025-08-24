Alerta por vientos fuertes en ocho provincias: ¿cómo estará el clima durante la última semana de agosto?

Los protagonistas de este fin de semana son los vientos fuertes que afectan a la gran parte del territorio nacional. Estas condiciones climáticas se deben al ingreso de una masa de aire frío que también provocó un marcado descenso de las temperaturas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en ocho provincias.
Alerta amarilla por fuertes vientos: ocho provincias afectadas
La alerta amarilla se concentra en la Patagonia, donde persisten vientos muy fuertes del oeste que complican la situación en áreas abiertas y cordilleranas. En estas zonas, las ráfagas extremas pueden generar reducción de la visibilidad y dificultades en la circulación.
En paralelo, el centro del país también está bajo la influencia de vientos intensos, que afectan a Neuquén, La Pampa, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Allí, las ráfagas cercanas a los 80 km/h se suman al frío y las heladas matinales, reforzando el carácter invernal de este fin de semana.
¿Cómo estará el clima en Argentina esta semana?
El patrón meteorológico experimentará un giro a partir del lunes, con la entrada de vientos del norte que, al disminuir su intensidad, favorecerán un ascenso térmico progresivo en el centro y norte de Argentina. La escasez de humedad garantizará un clima estable y mayormente despejado, con un sol predominante que hará que las temperaturas se eleven, sintiéndose como en primavera.
Este calor se mantendrá hasta el final de agosto. No obstante, una mayor humedad y el cambio en la circulación del aire podrían generar inestabilidad y la vuelta de las lluvias en el centro del país a partir del 30 o 31, según explica el sitio especializado Meteored.