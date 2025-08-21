Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

También rige una advertencia por zonda y nevadas del Servicio Meteorológico Nacional.

Rige una alerta por fuertes vientos y zonda en nueve provincias Rige una alerta por fuertes vientos y zonda en nueve provincias TN
Hace 19 Min

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes por vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora y también zonda en nueve provincias. Las zonas más afectas serán las que están más cercanas a la Cordillera. También rige una advertencia por nevadas en dos provincias.

El área cordillerana de Mendoza y Neuquén (desde la mañana hasta la noche) será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 cm en todo el período de alerta.

Alerta amarilla por vientos: cuáles son las zonas afectadas

Entre la tarde y la noche este hoy se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán, también en el noroeste y centro de Neuquén.

Por otro lado, se prevén viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas en el centro y este de Mendoza y San Juan, también en el centro y este de San Juan, centro de La Rioja, centro de Catamarca, noroeste de Tucumán, centro de Salta, el extremo oeste de Tucumán y centro de Jujuy.

Fin de semana con frío intenso y heladas

Con el ingreso de aire frío durante el fin de semana, el descenso térmico será marcado. Para el sábado se prevén mínimas cercanas a 2° y 3° en el AMBA, con valores aún más bajos en localidades del interior bonaerense y de la región pampeana.

El domingo será la jornada más fría, con temperaturas que en varias zonas podrían ubicarse por debajo de 0°, generando heladas generalizadas. Este evento, si bien no es excepcional para agosto, se presenta como un contraste marcado tras el temporal de lluvias. La presencia de heladas afectará tanto a áreas rurales como urbanas, aunque el impacto en cultivos y ganadería es menor debido a la humedad dejada por las precipitaciones.

Luego del fin de semana, se espera que la situación tienda a estabilizarse, con la consolidación de tiempo seco y el progresivo ascenso de las temperaturas. Esta tendencia más estable podría extenderse al menos durante una semana, favoreciendo tanto a la recuperación de suelos como a las actividades agropecuarias que habían sido afectadas por las abundantes lluvias recientes.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Alerta meteorológica por vientos de hasta 120km/h en el NOA: tres provincias afectadas

Alerta meteorológica por vientos de hasta 120km/h en el NOA: tres provincias afectadas

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Lo más popular
En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
1

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
2

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
3

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
4

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol
5

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”
6

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Más Noticias
El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Comentarios