Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes por vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora y también zonda en nueve provincias. Las zonas más afectas serán las que están más cercanas a la Cordillera. También rige una advertencia por nevadas en dos provincias.
El área cordillerana de Mendoza y Neuquén (desde la mañana hasta la noche) será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 cm en todo el período de alerta.
Alerta amarilla por vientos: cuáles son las zonas afectadas
Entre la tarde y la noche este hoy se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán, también en el noroeste y centro de Neuquén.
Por otro lado, se prevén viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas en el centro y este de Mendoza y San Juan, también en el centro y este de San Juan, centro de La Rioja, centro de Catamarca, noroeste de Tucumán, centro de Salta, el extremo oeste de Tucumán y centro de Jujuy.
Fin de semana con frío intenso y heladas
Con el ingreso de aire frío durante el fin de semana, el descenso térmico será marcado. Para el sábado se prevén mínimas cercanas a 2° y 3° en el AMBA, con valores aún más bajos en localidades del interior bonaerense y de la región pampeana.
El domingo será la jornada más fría, con temperaturas que en varias zonas podrían ubicarse por debajo de 0°, generando heladas generalizadas. Este evento, si bien no es excepcional para agosto, se presenta como un contraste marcado tras el temporal de lluvias. La presencia de heladas afectará tanto a áreas rurales como urbanas, aunque el impacto en cultivos y ganadería es menor debido a la humedad dejada por las precipitaciones.
Luego del fin de semana, se espera que la situación tienda a estabilizarse, con la consolidación de tiempo seco y el progresivo ascenso de las temperaturas. Esta tendencia más estable podría extenderse al menos durante una semana, favoreciendo tanto a la recuperación de suelos como a las actividades agropecuarias que habían sido afectadas por las abundantes lluvias recientes.