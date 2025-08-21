Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Por otro lado, se prevén viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas en el centro y este de Mendoza y San Juan, también en el centro y este de San Juan, centro de La Rioja, centro de Catamarca, noroeste de Tucumán, centro de Salta, el extremo oeste de Tucumán y centro de Jujuy.