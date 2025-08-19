Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

El Sistema de Alerta Temprana anunció que gran parte del país se encuentra bajo alertas. Del lado centro y oeste de Argentina, rige una alerta amarilla por vientos que podrían alcanzar velocidades de 120 kilómetros por hora. Del lado este, se harán presente los fenómenos climáticos propios de la ciclogénesis, como baja de temperaturas y lluvias, que anunciaron los observadores meteorológicos.
El temporal alcanzó el nivel de alerta amarilla en algunas regiones, mientras que en la zona central que el Servicio Meteorológico Nacional marcó bajo advertencia, la alerta asciende a naranja. En esta región se espera que las tormentas tengan una intensidad mayor a las lluvias que se darán en otras zonas.
Alerta naranja por lluvias y tormentas
Desde el NEA hasta Buenos Aires, las provincias esperan precipitaciones de diferente magnitud durante toda la jornada de este martes. La mitad este de Formosa, el centro de Chaco, Misiones, Corrientes, el norte de Entre Ríos, este y sudeste de Santiago del Estero y centro-este de Buenos Aires están en alerta amarilla por lluvias o por tormentas.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. En Buenos Aires, los valores partirían desde los 50 milímetros.
Una franja naranja se extiende tierra adentro y abarca el centro-este de Chaco, casi la totalidad de Santa Fe –a excepción del sudoeste–, el noroeste, centro y sudoeste de Entre Ríos y el centro-norte y noreste de Buenos Aires. En estas regiones, las tormentas serán aún más intensas que en el resto del país y se esperan valores de precipitación acumulada que superen los promedios.
En estas regiones, las tormentas pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, excepto en la zona de Buenos Aires, donde los valores podrían ir de los 70 a los 80 milímetros.