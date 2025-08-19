Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Una franja naranja se extiende tierra adentro y abarca el centro-este de Chaco, casi la totalidad de Santa Fe –a excepción del sudoeste–, el noroeste, centro y sudoeste de Entre Ríos y el centro-norte y noreste de Buenos Aires. En estas regiones, las tormentas serán aún más intensas que en el resto del país y se esperan valores de precipitación acumulada que superen los promedios.