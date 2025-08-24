Crossfit en casa: ejercicios simples para integrar esta disciplina en tu rutina diaria

Los burpees son un ejercicio de crossfit muy efectivo para quemar la grasa del vientre y de las piernas. Empezamos de pie y nos ponemos de cuclillas apoyando las manos en el suelo. Desde ahí, damos un salto hacia atrás para estirar las piernas. A continuación, realizamos una flexión, mantemos unos segundos y volvemos a la posición inicial. Por último, damos un salto vertical lo más alto que podamos.