Crossfit en casa: ejercicios simples para integrar esta disciplina en tu rutina diaria

Este sistema de entrenamiento suele ejecutarse en los famosos “box”. Sin embargo desde casa y sin ningún elemento puede realizarse.

¿Cómo realizar Crossfit en casa?
A veces no hay nada como la comodidad del hogar. El no tener que pensar qué ponerse, prescindir de estimar tiempos de ida y de vuelta y el poder encontrarse en espacios familiares son características que hacen a nuestro hogar el mejor lugar para ejercitar. Los límites no existen e incluso disciplinas como el Crossfit pueden ejecutarse desde casa.

¿Ejercicio de cardio o fuerza? El mejor tipo de entrenamiento para asegurar nuestra longevidad

¿Ejercicio de cardio o fuerza? El mejor tipo de entrenamiento para asegurar nuestra longevidad

El Crossfit es un sistema de entrenamiento que consiste de una amplia variedad de disciplinas deportivas y ejercicios. Este tipo de ejercitación mezcla en sus rutinas la gimnasia, la halterofilia o levantamiento de pesas e incluso sprints o carreras en distancias cortas. Esta combinación da lugar a entrenamientos intensos que posibilitan una rutina exigente que permite desarrollar una gran cantidad de capacidades físicas.

¿Cuales son los beneficios de practicar Crossfit?

Resistencia cardiovascular, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión, son solo algunos de los beneficios para nuestra habilidades físicas que proporciona el Crossfit. Otra de sus características es que se diferencia de la experiencia a veces monótona de ir al gimnasio. El crossfit supone una rutina enérgica y variada que puede mantenernos comprometidos a lo largo del tiempo.

Para realizar esta disciplina no necesitamos asistir a un centro especializado o los llamados “box”. Este tipo de entrenamiento también puede realizarse en casa, con la variación de que en vez de realizarlo con equipamiento utilizaremos nuestro propio peso para cumplir con los objetivos. Una rutina de Crossfit muy sencilla consta de dos bloques, el primero de 15 minutos y el segundo de tres.

Crossfit en casa, la manera de incorporar esta diciplina a nuestra vida diaria.

Los ejercicios fundamentales para realizar Crossfit desde casa

Burpees

Los burpees son un ejercicio de crossfit muy efectivo para quemar la grasa del vientre y de las piernas. Empezamos de pie y nos ponemos de cuclillas apoyando las manos en el suelo. Desde ahí, damos un salto hacia atrás para estirar las piernas. A continuación, realizamos una flexión, mantemos unos segundos y volvemos a la posición inicial. Por último, damos un salto vertical lo más alto que podamos.

Sit Ups o abdominales

Los abdominales son otra clave fundamental para estas rutinas, trabajando la zona del abdomen y quemando grasas. Para realizarlos debemos recsotarnos boca arriba sobre una colchoneta o mat, flexionando las rodillas y apoyando las plantas de los pies en el suelo. Seguidamente, subimos la cabeza y llevamos el torso hacia adelante, acercando los brazos a las rodillas.

Sentadillas

Entre los ejercicios de crossfit más populares están las sentadillas. Con ellas se trabajan los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales. Para elaborarlas empezamos colocando los pies a lo ancho de los hombros y extendiendo los brazos con las palmas hacia abajo. Luego desplazamos la cadera un poco hacia atrás y sacamos los glúteos. Después, nos agachamos y volvemos a la posición inicial. 

"Hollow Rock"

El hollow rock es un ejercicio de crossfit muy beneficioso para la zona abdominal. Recostados boca arriba con las piernas y los brazos estirados, debemos contraer el abdomen al tiempo que estiramos las extremidades. Desde esa posición, iniciamos un balanceo suave con todo el cuerpo.

Mountain Climbers

Por último los escaladores o mountain climbers son un ejercicio que desafiará nuestro cuerpo tonificando el abdomen, brazos y piernas. Para hacerlos, desde la posición de plancha, subimos las rodillas alternativamente hasta la altura del pecho realizando pequeños saltos.

