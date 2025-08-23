La Justicia inició la extracción de datos de celulares secuestrados en la causa por las presuntas coimas en ANDIS

La justicia federal inició la apertura de los teléfonos secuestrados a funcionarios y empresarios involucrados en audios que aluden a supuestos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Entre los allanados se encuentra Diego Spagnuolo, extitular de Andis, cuya vivienda en Pilar fue intervenida por la policía. Durante el procedimiento -realizado el viernes-, se requisaron sus autos, documentos, teléfonos celulares y hasta una máquina de contar billetes.
También fueron allanados Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, y el empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, cuyos teléfonos serán revisados por la justicia, informó el diario La Nación.
El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, busca determinar la existencia de presuntos sobornos en la gestión de Spagnuolo. Desde la Casa Rosada, en tanto, sostienen que se trata de una “operación” política con el objetivo de afectar al oficialismo de cara a las próximas elecciones.
Los documentos y celulares incautados serán sometidos a una “extracción forense” a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), proceso mediante el cual se podrán recuperar datos para obtener pruebas. Según confirmaron fuentes judiciales al diario La Nación, los técnicos ya comenzaron a descargar mensajes de algunos de los teléfonos.
El caso se originó a partir de audios difundidos de manera clandestina, que muestran rastros de edición, en los que una voz que sería la de Spagnuolo alude a cobros de presuntos sobornos y menciona a Karina Milei.
Por el momento, la justicia no definió cómo encuadrará legalmente a Spagnuolo, quien aún no fue detenido ni citado como testigo. Sin embargo, desde la investigación señalaron a La Nación que “pueden aparecer arrepentidos”, un mensaje que podría interpretarse como una invitación para que los involucrados colaboren.
Paralelamente, se mantiene la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien el viernes intentó salir de su domicilio antes de la llegada de la policía. Según el mencionado diario, en la vivienda se halló una caja de seguridad abierta y banditas elásticas en el piso, mientras estaban su mujer e hijos.