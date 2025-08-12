Causa Vialidad: Cristina Kirchner solicitó a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes

Además, sostuvo que la casi totalidad de los bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos por los que fue condenada. En su escrito ante la Casación, la ex presidenta dijo que en caso de que no le den la razón, se reserva la facultad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar el monto del decomiso.