Di María hizo historia en el clásico rosarino: mirá el golazo de tiro libre frente a Newells

Ángel Di María vivió una tarde soñada en el Gigante de Arroyito: fue titular, marcó un gol inolvidable y consiguió por primera vez ganarle a Newell’s como jugador de Rosario Central.

Hace 2 Hs

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central encontró su capítulo más emocionante este sábado, en el clásico frente a Newell’s por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El Gigante de Arroyito fue el escenario en el que el ídolo cumplió una de las cuentas pendientes de su carrera: ganar un clásico rosarino con la camiseta "canalla". Y lo hizo de manera inolvidable, con un golazo de tiro libre a los 36 minutos del segundo tiempo que desató la locura de toda la hinchada.

El delantero de 37 años, referente indiscutido del fútbol argentino, logró su primera victoria en este tipo de encuentros y también escribió una página dorada en la historia del club: es el primer jugador de Rosario Central en disputar el clásico como campeón del mundo vigente, luego de consagrarse en Qatar 2022 con la Selección Argentina. Hasta ahora, solo tres futbolistas habían jugado este duelo en condición de campeones del mundo, pero todos defendiendo la camiseta de Newell’s: Américo Gallego y Daniel Killer en 1978, y Sergio Almirón en 1986.

La historia de Di María con el clásico rosarino había sido esquiva. Su debut se dio en el Clausura 2006, cuando Central y Newell’s empataron sin goles en el "Gigante de Arroyito. Un año más tarde volvió a estar presente, esta vez como titular, en la derrota por 1-0 en el Parque de la Independencia, donde fue amonestado en el primer tiempo y sufrió la caída por el gol de Oscar “Tacuara” Cardozo. Desde entonces, Fideo nunca más había tenido la oportunidad de enfrentar a la Lepra hasta este esperado regreso.

El triunfo no hace más que reforzar el vínculo emocional entre Di María y Rosario Central, un club que lo vio nacer futbolísticamente y que ahora disfruta de sus últimos destellos de calidad en el tramo final de una carrera repleta de títulos y gestas inolvidables. En Arroyito, el campeón del mundo volvió a sonreír, esta vez como protagonista absoluto de la fiesta más pasional de la ciudad.

Temas Angel Di MaríaAmérico GallegoClub Atlético Rosario CentralClub Atlético Newell´s Old BoysQatarTorneo Clausura 2025
