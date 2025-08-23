Di María hizo historia en el clásico rosarino: mirá el golazo de tiro libre frente a Newells

La historia de Di María con el clásico rosarino había sido esquiva. Su debut se dio en el Clausura 2006, cuando Central y Newell’s empataron sin goles en el "Gigante de Arroyito. Un año más tarde volvió a estar presente, esta vez como titular, en la derrota por 1-0 en el Parque de la Independencia, donde fue amonestado en el primer tiempo y sufrió la caída por el gol de Oscar “Tacuara” Cardozo. Desde entonces, Fideo nunca más había tenido la oportunidad de enfrentar a la Lepra hasta este esperado regreso.