El increíble gesto de Di María tras el accidente de un juvenil de Rosario Central

La mañana de Rosario se vio sacudida por un accidente en el que estuvo involucrado Kevin Gutiérrez, mediocampista de 19 años de Rosario Central. El juvenil se dirigía al entrenamiento cuando sufrió un choque y debió ser asistido de inmediato por compañeros que también circulaban por la autopista.
El club confirmó mediante un comunicado que el futbolista estaba fuera de peligro y que había sido trasladado al Sanatorio Mapaci. Más tarde, el parte médico aclaró que padeció politraumas leves y una contusión pulmonar, quedando en observación durante 24 horas.
El accidente se produjo en medio de una jornada caótica en la autopista Rosario-Buenos Aires, donde se habían registrado otros siniestros, incluido uno que volcó toneladas de harina sobre la calzada. Esta situación provocó una fuerte congestión vehicular que derivó en otros choques posteriores.
En redes sociales circuló un video del Peugeot 208 en el que viajaba Gutiérrez, completamente dañado, mientras algunos de sus compañeros, entre ellos Ángel Di María e Ignacio Malcorra, lo ayudaban junto a la policía. El grupo se dirigía al entrenamiento en el predio de Arroyo Seco.
El futbolista, nacido en 2006, debutó en la primera de Central en la apertura del torneo ante Godoy Cruz, el mismo día del regreso de Di María. Además, había formado parte del plantel Sub 17 argentino que disputó el Mundial en Indonesia.
Clásico en la mira
Mientras Gutiérrez se recupera, el equipo de Ariel Holan se enfoca en el clásico frente a Newell’s. Con Di María como emblema, Central intentará defender su lugar en las posiciones de clasificación y sostener el orgullo en un duelo vital para la ciudad.