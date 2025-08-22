Batalla por el rating: cuáles fueron los programas más vistos de la televisión chilena el jueves 21 de agosto

La jornada televisiva del jueves 21 de agosto estuvo marcada por una estrecha competencia en el rating, donde los noticieros y teleseries ocuparon los primeros lugares de la audiencia nacional. Según las cifras de Kantar Media Ibope, Meganoticias Prime fue el espacio más visto del día, alcanzando 939.000 espectadores y un alcance de 2.9 millones de personas, consolidándose como líder en la franja nocturna.