Batalla por el rating: cuáles fueron los programas más vistos de la televisión chilena el jueves 21 de agosto

La jornada televisiva del jueves 21 de agosto estuvo marcada por una estrecha competencia en el rating, donde los noticieros y teleseries ocuparon los primeros lugares de la audiencia nacional. Según las cifras de Kantar Media Ibope, Meganoticias Prime fue el espacio más visto del día, alcanzando 939.000 espectadores y un alcance de 2.9 millones de personas, consolidándose como líder en la franja nocturna.
En el segundo lugar se ubicó la teleserie de Mega, Los Casablanca, que reunió a 855.000 espectadores y un alcance de 1.2 millones, confirmando su buena recepción en la audiencia.
Por su parte, CHV Noticias Central se quedó con la tercera posición, con 651.000 espectadores y un alcance de 2.3 millones, manteniendo una fuerte presencia en la competencia informativa.
Más abajo en la lista se encontró la teleserie El Jardín de Olivia, que sumó 626.000 espectadores y un alcance de 801.000 personas. Finalmente, el espacio informativo Meganoticias Alerta obtuvo 624.000 espectadores y llegó a 1.6 millones de personas.
[CL] Buenos dÃas! AquÃ los 10 programas con mÃ¡s rating en la televisiÃ³n chilena del jueves 21 de agosto de 2025 ð¨ð± pic.twitter.com/EyMfVFRfND— Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) August 22, 2025