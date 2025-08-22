Secciones
Chile

Batalla por el rating: cuáles fueron los programas más vistos de la televisión chilena el jueves 21 de agosto

La competencia estuvo más reñida que nunca, ¿quién logró imponerse?

Hace 2 Hs

La jornada televisiva del jueves 21 de agosto estuvo marcada por una estrecha competencia en el rating, donde los noticieros y teleseries ocuparon los primeros lugares de la audiencia nacional. Según las cifras de Kantar Media Ibope, Meganoticias Prime fue el espacio más visto del día, alcanzando 939.000 espectadores y un alcance de 2.9 millones de personas, consolidándose como líder en la franja nocturna.

En el segundo lugar se ubicó la teleserie de Mega, Los Casablanca, que reunió a 855.000 espectadores y un alcance de 1.2 millones, confirmando su buena recepción en la audiencia.

Por su parte, CHV Noticias Central se quedó con la tercera posición, con 651.000 espectadores y un alcance de 2.3 millones, manteniendo una fuerte presencia en la competencia informativa.

Más abajo en la lista se encontró la teleserie El Jardín de Olivia, que sumó 626.000 espectadores y un alcance de 801.000 personas. Finalmente, el espacio informativo Meganoticias Alerta obtuvo 624.000 espectadores y llegó a 1.6 millones de personas.

