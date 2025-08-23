Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

En postales compartidas en Instagram, El Polaco publicó un video frente al espejo del baño de la clínica donde aclaró que se encuentra en óptimas condiciones. "Bueno, viejo... acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos con todo y a punto de salir en boxer a la cancha", manifestó con el humor que lo caracteriza. Luego, El Polaco pidió calma respecto a las versiones que circularon desde que se confirmó su hospitalización: "Tranquilos, tranquilos. Está todo bien".