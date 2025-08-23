Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Ezequiel Cwirkaluk, el cantante más conocido como "El Polaco", se encuentra internado por un problema médico que le obligó a suspender sus compromisos personales y familiares. La afección ocurriría en el marco del viaje de egresados de su hija Sol Cwirkaluk, donde el referente de cumbia fue elegido como padre acompañante, por lo que aún no es certera su participación.
El miércoles pasado, a través del periodista Leo Aerias trascendió que el cantante había sido internado por una afección cutánea en uno de sus glúteos. Sin embargo, en las últimas horas, El Polaco desestimó aquellas versiones y advirtió cuál era la razón por la cuál debió ser asistido médicamente.
El polaco contó cuál fue su diagnóstico
A través de su nueva cuenta de Tik Tok (@elpolacooficial), el referente llevó tranquilidad a sus seguidores y reveló cuál era el motivo que lo tiene bajo supervisión médica. En el video se lo puede ver en una camilla acostado. Desde allí habló a sus fanáticos. "Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok para la gente que quiere estar ahí, comunicada y saber cosas mías", manifestó al comienzo del corto.
El Polaco aclaró que su pronóstico médico era una infección urinaria y que no representaba mayor gravedad. “Si Dios quiere mañana o pasado, me voy. Estoy mejor, les mando un beso”, concluyó su mensaje.
La asistencia del Polaco al viaje de su hija
Desde el medio Infobae pudieron comunicarse con el cantante que explicó que lo están tratando con antibióticos” y se siente “de diez”. Y con respecto a su presencia en el viaje de egresados de su hija, concluyó: “Cuando esté bien, viajo”.
En postales compartidas en Instagram, El Polaco publicó un video frente al espejo del baño de la clínica donde aclaró que se encuentra en óptimas condiciones. "Bueno, viejo... acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos con todo y a punto de salir en boxer a la cancha", manifestó con el humor que lo caracteriza. Luego, El Polaco pidió calma respecto a las versiones que circularon desde que se confirmó su hospitalización: "Tranquilos, tranquilos. Está todo bien".
El Polaco elegido padre acompañante
La noticia de que iba a ser el padre acompañante en el viaje de egresados de su hija mayor, fruto de su relación con Karina La Princesita, la contó el propio cantante con felicidad en Todo Pasa, el ciclo de Matías Martin que se emite por Urbana Play.
Allí, El Polaco expresó con entusiasmo: “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto”, y agregó sorprendido: “Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron”. Aunque intentó mostrarse desentendido del motivo por el que fue elegido con un "no tengo idea", la sonrisa cómplice posterior dio indicio de la buena relación que mantiene con los jóvenes.