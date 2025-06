Ella dice que no, él dice que sí: ¿“El Polaco” se separó de Barby Silenzi por Dalila?

La panelista Fernanda Iglesias, por su parte, consideró que las peleas no eran reales. “Es medio polémico lo que voy a decir… bueno, muy polémico –anticipó–. Ella no está trabajando, está medio desaparecida y quiere prensa”. Además, contó que su teoría está respaldada por las conversaciones que la bailarina tuvo con la dueña de un emprendimiento en las que reconocía no tener trabajo ahora y, por ende, no poder pagar lo que le pedían.