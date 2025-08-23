Secciones
SociedadSalud

¿Ejercicio de cardio o fuerza? El mejor tipo de entrenamiento para asegurar nuestra longevidad

Existen dos formas de ejercitar nuestro cuerpo que a la vez incluyen distintas disciplinas y actividades, esto es el entrenamiento aeróbico y anaeróbico.

¿Cuál es la mejor forma de entrenamiento? ¿Cuál es la mejor forma de entrenamiento?
Hace 10 Min

Cardio y fuerza, aeróbico y anaeróbico, salidas a correr o pesas. Existen dos formas de ejercitar nuestro organismo, muy disímiles entre ellas y que a la vez implican distintos beneficios para nuestro cuerpo, sin embargo ¿cuál es la mejor manera de poner en movimiento nuestro cuerpo para prolongar nuestro tiempo de vida?

Los mejores ejercicios para cuidar el corazón a los 60, 70 y 80 años según un cardiólogo de Harvard

Los mejores ejercicios para cuidar el corazón a los 60, 70 y 80 años según un cardiólogo de Harvard

La longevidad está determinada por las distintas elecciones y hábitos que adoptamos en nuestro día a día, entre ellos, el ejercicio es una clave fundamental para promover nuestra salud física y mental. Existen dos grandes categorías de entrenamiento que involucran a la vez distintas disciplinas y ejercicios que traen diferentes beneficios para la salud. Estas son las actividades aeróbicas y anaeróbicas o más conocidas como cardio y fuerza.

¿Qué es el ejercicio aeróbico y cuáles son sus beneficios?

El ejercicio aeróbico es aquel que involucra un esfuerzo sostenido durante períodos más prolongados que muchas veces implican varios minutos. La palabra aeróbico tiene como significado “necesidad de oxígeno”. Este tipo de actividad es aquella que utiliza un suministro constante de oxígeno durante el ejercicio que a su vez lo obtiene de fuentes como grasas y carbohidratos almacenados.

Dentro del ejercicio aeróbico tenemos las distintas disciplinas como correr, caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar. La mayoría de deportes como tenis, fútbol y basquetbol son ejemplos de actividades aeróbicas efectivas. Entre las características del ejercicio aeróbico se encuentran sus efectos en el organismo, fortaleciendo nuestro corazón y pulmones, aumentando la resistencia aeróbica y mejorando la eficiencia en el uso del oxígeno.

¿Cardio o fuerza? cuál es la mejor forma de entrenar nuestro cuerpo. ¿Cardio o fuerza? cuál es la mejor forma de entrenar nuestro cuerpo.

¿De qué se trata el ejercicio de fuerza o anaeróbico?

Mientras que el ejercicio anaeróbico implica ejercicios como el levantamiento de pesas. Este tipo de entrenamiento involucra, a diferencia del ejercicio aeróbico, períodos de corta duración pero con una intensidad en la actividad alta. En estos mínimos períodos el cuerpo no puede suministrar el oxígeno suficiente para satisfacer la demanda de energía. Durante estos esfuerzos intensos, el cuerpo utiliza fuentes de energía almacenadas en los músculos, como la fosfocreatina y la glucosa.

La alta intensidad lleva a una fatiga rápida por lo que esta actividad no puede realizarse por períodos prolongados. Este tipo de ejercicios no requiere de oxígeno y la energía se obtiene únicamente de los carbohidratos. Este incluye actividades como levantamiento de pesas, el uso de nuestro propio peso corporal como flexiones de brazos, y otros ejercicios de resistencia, el uso de máquinas con peso y las conocidas bandas elásticas, son materiales y formas de ejercicios anaeróbicos.

¿Cual de las dos formas de entrenamiento para mejorar nuestra salud y prolongar nuestro tiempo de vida?

Una vez expuestas las diferencias entre ambos tipos de entrenamiento, se vuelve importante destacar cuál de ellos es más beneficioso para prolongar nuestro tiempo de evida y mejorar nuestra salud. Para ello es importante reconocer cuáles son las ventajas de cada entrenamiento.

Podemos utilizar el ejercicio aeróbico para mejorar nuestra condición física integral, sobre todo la de nuestro corazón y pulmones. Este tipo de ejercicios puede reducir a su vez el riesgo de otras condiciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas e infartos. Mientras que el ejercicio anaeróbico puede aumentar la fuerza de todo nuestro cuerpo, fortaleciendo nuestros músculos y la densidad ósea. Además este último puede ayudar a perder peso, ya que el músculo es capaz de quemar mayor cantidad de calorías mientras nos encontramos inactivos.

Así, al ser tipos de entrenamientos muy disímiles, la elección puede no ser la mejor opción y lo más conveniente resulta combinar ambos tipos de entrenamientos, obteniendo los distintos beneficios que supone cada actividad para lograr la salud integral y prolongar la longevidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo saber si tu forma de dormir está afectando tu salud: señales de alerta

Cómo saber si tu forma de dormir está afectando tu salud: señales de alerta

Este es el músculo que no estás entrenando y que es clave para tu salud

Este es el músculo que no estás entrenando y que es clave para tu salud

Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

Chequeo físico en casa: cuatro pruebas para medir resistencia, fuerza y equilibrio

Chequeo físico en casa: cuatro pruebas para medir resistencia, fuerza y equilibrio

Se eligió el Mejor Alfajor del Mundo 2025 y ganó un artesano del sur del país

Se eligió el Mejor Alfajor del Mundo 2025 y ganó un artesano del sur del país

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
4

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor
6

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Más Noticias
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Comentarios