Secciones
SociedadSalud

¿Qué alimentos debes evitar si estás tomando antibióticos?

Algunas comidas o bebidas en combinación con este tipo de medicamentos pueden provocar efectos secundarios para la salud.

Médicos recomiendan evitar algunos alimentos cuando se toma antibióticos Médicos recomiendan evitar algunos alimentos cuando se toma antibióticos Clarín
Hace 10 Min

Cuando estás tomando antibióticos, el organismo está en proceso de recuperación, así que también es importante cuidar la alimentación. Por esa razón es recomendable no comer determinadas comidas y bebidas que podrían causar efectos secundarios. 

Los antibióticos son un tipo de medicamento que contribuyen a combatir las infecciones bacterianas, que tienen la función de eliminar las bacterias y evitar su crecimiento y multiplicación en el organismo. Es de gran importancia cuidar la alimentación cuando se toma antibióticos para que el tratamiento funcione con mayor eficacia, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina.

Cuál es el tipo de alimentación que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cuál es el tipo de alimentación que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Asimismo, los antibióticos se pueden tomar de diferentes maneras, ya sea por vía oral a través de pastillas, cápsulas o líquidos, y también de manera tópica mediante la aplicación de crema, aerosol o ungüento en la piel. Y en algunos casos, el tratamiento antibiótico consiste en aplicar gotas para los ojos o para los oídos, inyección o por intravenosa.

Sin embargo, algunos alimentos o bebidas en combinación con los antibióticos pueden provocar efectos secundarios perjudiciales para la salud, o disminuir la efectividad del medicamento al dificultar la absorción de los ingredientes activos, necesarios para combatir el padecimiento.

¿Qué no se puede comer cuando se está tomando antibióticos?

En el caso de los antibióticos, como doxiciclina y minociclina, usados para tratar la neumonía bacteriana, y la ciprofloxacina, pierden su efectividad al ser tomados junto con productos lácteos. En este caso, conviene evitar el calcio una hora o dos antes de tomar alguno de estos antibióticos.

Y por supuesto que las bebidas alcohólicas están contraindicadas para quienes consumen una gran cantidad de remedios, que van desde los antibióticos hasta los analgésicos, incluso los de venta libre.

Un artículo de la AARP, la asociación de jubilados de Estados Unidos, detalla algunas de las contraindicaciones entre remedios y alimentos. Una de las más conocidas, dice es la interacción entre los alimentos que contienen vitamina K (brócoli, col, espinacas y acelga) con el anticoagulante Warfarina.

Estos vegetales pueden reducir la eficacia del medicamento recetado e inhibir su capacidad para detener o evitar la coagulación de la sangre.

Los alimentos que tienen tiramina (carnes ahumadas, quesos curados, vino tinto, cerveza de barril, salsa de soja y bananas muy maduras) no se llevan bien con los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), una clase de antidepresivos que a veces se usan para tratar el Parkinson.

El jugo de pomelo, en tanto, puede inhibir una enzima necesaria para el metabolismo de las estatinas (atorvastatina, lovastatina y simvatatina). Entonces, “el medicamento permanece en la sangre y se acumula, lo que aumenta el riesgo de efectos secundarios, como el dolor muscular”.

El pomelo también está contraindicado cuando se consumen algunos ansiolíticos y corticoesteroides usados para tratar la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.

Los pacientes que toman la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) para reducir la presión arterial, deberían abstenerse de comer alimentos ricos en potasio (bananas, palta, tomate, damascos secos), porque al subir el nivel del mineral podrían producirse arritmias cardíacas.

Algunos antihistamínicos, como fexofenadina, pueden actuar con jugos ácidos (manzana, naranja y pomelo). “Estos jugos ácidos podrían afectar la absorción y neutralizar el efecto de los antihistamínicos, lo que puede evitar que funcionen realmente”, explica el artículo.

Los alimentos ricos en fibra pueden reducir la eficacia de la levotiroxina, usada para tratar la tiroides, y de la digoxina, para la insuficiencia cardíaca.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alimentos que alivian las migrañas: cómo ciertas comidas pueden reducir su frecuencia e intensidad

Alimentos que alivian las migrañas: cómo ciertas comidas pueden reducir su frecuencia e intensidad

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
4

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor
6

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Más Noticias
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Comentarios