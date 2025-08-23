Secciones
Política

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Se vio un anticipo de la serie documental “Historia de un colapso. La industria azucarera en Tucumán”. Fue un espacio de reflexión sobre el tema, a 59 años del inicio de la crisis.

A SALA LLENA. El público siguió con interés el anticipo del documental y la palabra de los expositores. A SALA LLENA. El público siguió con interés el anticipo del documental y la palabra de los expositores.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas YouTubeTucumánHonorable Legislatura de TucumánJuan Carlos OnganíaConicetMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios