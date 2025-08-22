Reflexionarán sobre el cierre de los ingenios azucareros

A 59 años del decreto que dispuso la intervención y el cierre de ingenios azucareros, se realizará una jornada de reflexión y memoria sobre este hecho clave en la historia de Tucumán.
El encuentro tendrá lugar hoy a las 14 en la Legislatura (Muñecas 951, tercer piso). Allí se proyectará la serie documental “Historia de un colapso. La industria azucarera de Tucumán”, una producción conjunta del Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT/Conicet), el Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura (UNT/Conicet) y la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión (UNT).
La actividad concluirá con una mesa panel dedicada al cierre de ingenios, en la que se reunirán investigadores y protagonistas para compartir análisis históricos y testimonios en primera persona. “El colapso azucarero. Entre el análisis histórico y las miradas en primera persona”, se llama la exposición, que tendrá las palabras de la doctora María Celia Bravo y del dirigente sindical y ex trabajador del ingenio Bella Vista, Hugo Santillán.
Según informaron, el acto de apertura estará a cargo de autoridades legislativas y referentes académicos: Augusto Bellomío, director del Conicet NOA, Fernando Longhi, director del Instituto Superior de Estudios Sociales, y Juan Carlos Veiga, director de la escuela de cine y TV de la UNT.
El 22 de agosto de 1966, a través del decreto 16.926, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la “intervención” de siete ingenios tucumanos. La crisis provocó un efecto dominó y al cabo de dos años, hasta 1968, fueron 11 las fábricas que cerraron. Se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo y el resultado fue el éxodo de más de 200.000 tucumanos, quienes emigraron en procura de otro horizonte laboral.