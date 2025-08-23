Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

La comisión de Derechos Humanos, presidida por el legislador Gabriel Yedlin, dictaminó un proyecto de ley para regular la responsabilidad de las entidades que brindan servicios de estacionamiento a vehículos particulares. La iniciativa -que unifica propuestas de los legisladores Carlos Gómez y Claudio Viña- establece que los prestadores, tanto en shoppings y supermercados, deberán garantizar el cuidado de los autos.
“El proyecto busca equiparar la obligación de los estacionamientos comerciales con la de las cocheras privadas, por más que pongan cartelerías sobre que el prestador no es responsable del vehículo. Esto les dará a los usuarios la posibilidad de reclamar sin tener que judicializar el caso, sino a través de vías administrativas más ágiles”, explicó Yedlin.
En la reunión también se dictaminó un proyecto que unifica iniciativas de José Cano, Silvia Elías de Pérez y otros legisladores, para crear un Programa de Educación para el Consumo en establecimientos de nivel primario, secundario y terciario de Tucumán.
“Formar a niños y jóvenes en sus derechos como consumidores es fundamental. El objetivo es que, en la medida en que vayamos creciendo, podamos entender cómo defender y cómo saber sobre esos derechos”, señaló el presidente de la comisión.