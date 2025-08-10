El caso del estacionamiento medido reaviva el debate sobre los “cuidacoches”

Allí es donde los planteos con la Municipalidad se cruzan. La administración capitalina, a través del fiscal municipal Conrado Mosqueira, manifestó que “no existe norma alguna que reconozca a los ‘cuidacoches’ derechos adquiridos sobre el uso de la vía pública, y menos aún un derecho subjetivo susceptible de ser tutelado en sede judicial frente a una política pública legítima”. Por otro lado, la Capital reiteró la potestad constitucional del municipio y remarcó que no hubo mala fe ni arbitrariedad. “Si hubo alguna mácula, provino de la conducta reticente de la adjudicataria, que desnaturalizó la simetría de información exigible en estos procesos”, aseveró.