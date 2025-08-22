Secciones
SociedadActualidad

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas de fuerza que afectará los vuelos a partir de hoy

Tras el fracaso de las negociaciones salariales, el gremio confirmó el inicio del paro luego de agotar instancias de conciliación obligatoria.

Controladores aéreos anunciaron paros escalonados Controladores aéreos anunciaron paros escalonados
Hace 1 Hs

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inició hoy una serie de paros escalonados que afectarán los vuelos en Argentina hasta el sábado 30 de agosto. La medida de fuerza, resultado de un desacuerdo salarial, se implementará en franjas horarias específicas, según anunció el sindicato.

Tras el fracaso de las negociaciones salariales, Atepsa confirmó el inicio del paro luego de agotar instancias de conciliación obligatoria. "Ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical", declaró la asociación en un comunicado.

El paro consistirá en la suspensión de despegues en determinados horarios, que impiden la salida de aviones y la recepción de planes de vuelo. Sin embargo, el sindicato aseguró que se garantizarán los servicios esenciales, para dar prioridad a emergencias sanitarias, humanitarias, vuelos de Estado y operaciones de búsqueda y salvamento.

Este es el cronograma detallado del paro:

-Viernes 22 de agosto: 13 a 16 y 19 a 22.

-Domingo 24 de agosto: 13 a 16 y 19 a 22.

-Martes 26 de agosto: 7 a 10 y 14 a 17.

-Jueves 28 de agosto: 13 a 16.

-Sábado 30 de agosto: 13 a 16 y 19 a 22.

La reacción del Gobierno 

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) expresó su rechazo a la medida, al calificarla como perjudicial para un servicio esencial. "Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente", afirmó la empresa en un comunicado.

El Ministerio de Transporte minimizó el impacto, al asegurar que se trabaja en la reprogramación de vuelos afectados y que se han presentado diversas ofertas salariales al sindicato, incluyendo una del 15%.

EANA recomienda a los pasajeros con vuelos programados durante las franjas horarias de paro que contacten a sus aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos.

Cabe recordar que a este conflicto se suma la reciente amenaza de paro nacional por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aunque sin fecha definida hasta el momento.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro de los controladores aéreos: cuándo y dónde habrá interrupciones en los vuelos

Paro de los controladores aéreos: cuándo y dónde habrá interrupciones en los vuelos

Paro de controladores aéreos: ¿cómo impactará en Tucumán la medida de fuerza?

Paro de controladores aéreos: ¿cómo impactará en Tucumán la medida de fuerza?

Protección espiritual: a qué santo pedirle cuidado, según tu fecha de nacimiento

Protección espiritual: a qué santo pedirle cuidado, según tu fecha de nacimiento

Lo más popular
La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
1

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
2

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
3

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
4

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
5

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
6

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Más Noticias
Cambios para obtener la visa para EEUU: ¿cómo impactará en los argentinos?

Cambios para obtener la visa para EEUU: ¿cómo impactará en los argentinos?

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Visita de los lectores a la planta impresora de LA GACETA

Visita de los lectores a la planta impresora de LA GACETA

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Comentarios