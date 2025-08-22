Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas de fuerza que afectará los vuelos a partir de hoy

La reacción del Gobierno

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) expresó su rechazo a la medida, al calificarla como perjudicial para un servicio esencial. "Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente", afirmó la empresa en un comunicado.