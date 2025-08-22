Secciones
Seguridad

El Gobierno difundió el video del operativo policial que terminó con la detención del acusado de amenazar a Jaldo

Se trata de Ricardo “Chanchón” Suárez, acusado de lanzar amenazas contra Osvaldo Jaldo durante un acto en Villa Quinteros. En el procedimiento se secuestraron celulares que serán peritados.

En la causa que se investiga las amenazas dirigidas al gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto público en Villa Quinteros, un hombre de 52 años, identificado como Ricardo Suárez y conocido con el alias de Chanchón, fue detenido en Monteros,

La medida fue ordenada por el juez Eduardo Martín González, integrante del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF). El procedimiento, en el que también se secuestraron teléfonos celulares, estuvo a cargo de la División Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía de Tucumán.

Según la investigación, el acusado habría publicado un mensaje violento y amenazante en la red social Facebook, mientras se transmitía en vivo un acto encabezado por el mandatario provincial el pasado 19 de agosto. 

El contenido, calificado como de “extrema gravedad” por el MPF, fue documentado y enviado a la Justicia junto a capturas de pantalla del perfil del sospechoso.

Los peritos realizaron un informe técnico de comparación de imagen entre fotografías de la cuenta de Suárez y la base del Registro Nacional de las Personas (Renaper), donde -según el expediente- se hallaron coincidencias fisonómicas concluyentes.

Así fue la detención

Con estos elementos, el magistrado dispuso el allanamiento de la vivienda del sospechoso en Monteros, operativo que quedó registrado en un video difundido oficialmente por el Gobierno de Tucumán. En las imágenes, se observa el despliegue policial y el momento en que Suárez es trasladado bajo custodia.

Temas Villa QuinterosMonterosOsvaldo JaldoPolicía de TucumánMinisterio Público
