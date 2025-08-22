El Gobierno difundió el video del operativo policial que terminó con la detención del acusado de amenazar a Jaldo

La medida fue ordenada por el juez Eduardo Martín González, integrante del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF). El procedimiento, en el que también se secuestraron teléfonos celulares, estuvo a cargo de la División Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía de Tucumán.