Prisión preventiva para el acusado de amenazar al gobernador en una transmisión en vivo

Según lo informado, el acusado publicó un mensaje amenazante y violento durante una transmisión en vivo de un periodista en la red social Facebook, en la que se difundía un acto público encabezado por el mandatario provincial en Villa Quinteros el 19 de agosto pasado. Las expresiones, emitidas de forma directa y personalizada, fueron consideradas de extrema gravedad por el Ministerio Público Fiscal (MPF).