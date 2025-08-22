Prisión preventiva para el acusado de amenazar al gobernador en una transmisión en vivo

Ricardo Suárez, de 52 años, conocido por el alias “Chanchón”, fue detenido el jueves por la mañana en un allanamiento realizado en una vivienda de la ciudad de Monteros. La medida fue ordenada en el marco de una investigación por amenazas al gobernador, Osvaldo Jaldo.
Según lo informado, el acusado publicó un mensaje amenazante y violento durante una transmisión en vivo de un periodista en la red social Facebook, en la que se difundía un acto público encabezado por el mandatario provincial en Villa Quinteros el 19 de agosto pasado. Las expresiones, emitidas de forma directa y personalizada, fueron consideradas de extrema gravedad por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Durante el allanamiento fueron secuestrados tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de la investigación en curso.
Este viernes 22 de agosto se realizó la audiencia de control de detención, formalización de cargos y solicitud de medidas de coerción. La Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, solicitó que el acusado sea imputado por los delitos de amenazas e instigación a cometer delitos con el mandatario.
“Estamos ante un hecho gravísimo. El acusado profirió las amenazas en contra del Gobernador aprovechándose de una red social, de manera personalizada y en forma violenta”, señaló el auxiliar Hugo Gonzalo Guerra, representante de es unidad fiscal, durante la audiencia oficial.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 90 días, argumentando peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Entre las próximas medidas previstas, se destacan el análisis del contenido de los dispositivos secuestrados y la toma de testimonios.
El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido, concediendo medidas de coerción de máxima intensidad por el plazo de 30 días.