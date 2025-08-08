La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional

Páez evoca a Rolando Chivo Valladares, quien les dijo que “uno tiene que ser como el agua en el río, y que cada vez que una piedra se presenta, buscar la forma de abrazarla y superarla para poder seguir el camino”. “No podríamos darles consejos a quienes hoy quieren comenzar su camino en la música o en cualquier vocación que los llame de verdad, sólo compartir lo que nos ha sostenido todos estos años: la certeza de que los sueños necesitan ser abrazados con el alma entera. Si sentís en el corazón que ese es tu camino, defiéndelo, cuídalo y diferénciate desde lo más genuino de vos. No todo llega rápido, ni fácil. Van a venir momentos duros, en los que vas a pensar en abandonar. Pero si cada día das un paso, aun pequeño pero firme, ese sueño se empieza a construir con raíces profundas. Y ahí vas a entender que todo valió la pena”, concluyen, a dos voces.