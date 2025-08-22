Histórico hallazgo: descubrieron Gran Adria, el continente oculto que se hundió bajo las profundidades de Europa

Las cadenas montañosas, una clave de la historia

El hallazgo ocurrió cuando un equipo de la Universidad de Utrecht de Oslo y del Instituto de Geofísica ETH, en Zúrich (Suiza) estudiaba la geología de la región mediterránea, así como su evolución a lo largo del tiempo. Los investigadores se centraron en la evolución de las cordilleras, que a la vez permite resolver el avance de los continentes.