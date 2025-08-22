Histórico hallazgo: descubrieron Gran Adria, el continente oculto que se hundió bajo las profundidades de Europa

Será difícil imaginar eventos de tanta magnitud como lo es el choque de dos continentes, pero esto es precisamente lo que sucedió con Gran Adria cuando se encontró con la superficie de Europa. Sin embargo, esta enigmática masa de tierra no desapareció repentinamente, sino que de hecho, está sumergida en las profundidades.
Un nuevo continente se sumó al listado con el descubrimiento de Gran Adria, una enorme masa de tierra que al desplazarse, chocó contra Europa y quedó enterrado en las profundidades hace unos 140 millones de años. Poco a poco los investigadores completan el rompecabezas tectónico, donde Gran Adria es una pieza clave.
Las cadenas montañosas, una clave de la historia
El hallazgo ocurrió cuando un equipo de la Universidad de Utrecht de Oslo y del Instituto de Geofísica ETH, en Zúrich (Suiza) estudiaba la geología de la región mediterránea, así como su evolución a lo largo del tiempo. Los investigadores se centraron en la evolución de las cordilleras, que a la vez permite resolver el avance de los continentes.
“La mayoría de las cadenas montañosas que investigamos se originaron a partir de un solo continente que se separó del norte de África hace más de 200 millones de años”, dijo Douwe van Hinsbergen, coautor del estudio publicado en la revista Gondwana Research y profesor de tectónica global y paleografía.
Gran Adria, el nuevo microcontinente
Eso es precisamente lo que sucedió con Gran Adria. Hace unos 240 millones de años esta porción de tierra se separó del borde norte del supercontinente de Gondwana, que comprende lo que es actualmente América del Sur, África, Australia, Antártica, el subcontinente indio y la Península Arábiga.
Gran Adria continuó su viaje, desplazándose lentamente hacia el norte, impulsado por la expansión del antiguo océano Tetis. Por decenas de millones de años, fue su propio continente, junto a otros bloques continentales más pequeños, que ahora son parte de Rumania o el norte de Turquía. Este microcontinente estaba cubierto por mares cálidos y poco profundos y tenía el tamaño de Groenlandia.
La subducción de Gran Adria
Pero hace unos 120 millones de años, Gran Adria se encontró con un destino inesperado. El microcontinente comenzó a colisionar con la placa euroasiática desencadenando este choque un proceso geológico conocido como subducción, en el que la placa tectónica de Gran Adria comenzó a hundirse bajo Europa.
Sin embargo, su subducción no fue completa ni limpia, y partes de su corteza se rompieron y quedaron adheridas a los bordes del continente europeo. “Los restos deformados de los primeros kilómetros del continente perdido todavía pueden verse en las cadenas montañosas”, afirmó van Hinsbergen.
“El resto del trozo de placa continental, que tenía unos 100 kilómetros de espesor, se hundió bajo el sur de Europa en el manto terrestre, donde todavía podemos rastrearlo con ondas sísmicas hasta una profundidad de 1.500 kilómetros”, concluyó el experto.
¿Dónde está Gran Adria en la actualidad?
Gran parte de su masa está enterrada bajo el sur de Europa, desde el sur de Italia hasta los Balcanes y debajo de los Alpes, detallaron desde el medio Meteored. Muchas de las rocas que alguna vez fueron su superficie emergida, forman parte ahora de los cinturones montañosos de los Apeninos, algunas zonas de los Alpes, los Balcanes, Grecia y Turquía.
Aunque sus restos se encuentran en una treintena de países, se estima que solo una pequeña fracción de Gran Adria es aún visible en la superficie, principalmente en forma de rocas sedimentarias levantadas durante la orogenia alpina. El resto sigue sepultado, fragmentado e integrado en la estructura interna del continente europeo.