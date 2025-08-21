Argentina podría atrasar una hora el reloj: la historia de los cambios de horario en el país

La Cámara de Diputados dio media sanción a proyecto que busca modificar el huso horario oficial de Argentina, fijándolo en -4 GMT. La iniciativa, encabezada por el diputado mendocino Julio Cobos, propone atrasar una hora el reloj en todo el país. El objetivo, según el texto presentado, es alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. La medida reaviva el debate sobre el impacto cotidiano de los cambios de hora y actualiza una larga historia de alternancias y polémicas en el país.