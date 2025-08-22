Cambios para obtener la visa para EEUU: ¿cómo impactará en los argentinos?

A partir del 2 de septiembre de 2025, el proceso de solicitud y renovación de la visa de no inmigrante para Estados Unidos será modificado significativamente. Estos cambios, que afectarán a los ciudadanos argentinos y a los de todo el mundo, son parte de una nueva política del Departamento de Estado estadounidense. El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad y uniformar los procedimientos consulares a nivel internacional.