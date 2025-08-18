 Cuando todo parecía terminar, la atrevida decisión de Cazzu trajo alivio para los tucumanos en La Voz Argentina
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Cuando todo parecía terminar, la atrevida decisión de Cazzu trajo alivio para los tucumanos en La Voz Argentina

El malestar por la decisión de “La Sole” terminó cuando, a último momento, Cazzu decidió robar al dúo tucumano.

Alivio en La Voz tras la decisión de "La Sole".
Hace 1 Hs

Otra instancia de los "Knockouts" se celebró en La Voz Argentina este domingo. Con una competencia cada vez más exigente, Enrique y Tomás Olmos, los tucumanos que deslumbraron con su talento a Soledad Pastorutti, se enfrentaron a otro dúo que estuvo a punto de marcar el fin de la trayectoria de los hermanos en La Voz Argentina, hasta que una inesperada decisión de Luck Ra y Cazzu cambió el panorama.

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Luego de un inicio más tardado de lo usual, la etapa de los "Knockouts" comenzó a las 22 horas y en esta edición era el turno de Enrique y Tomás Olmos, nietos del reconocido músico tropical Avelino, quienes debían enfrentarse en esta instancia a sus compañeros del mismo equipo, los cordobeses Agustín y Mauricio Tarantola.

Una difícil decisión

Los oriundos de Tucumán interpretaron una emocionante versión de "La Sachapera" de Los Manseros Santiagueños que deslumbró al jurado. El dúo llevó a cabo un espectáculo lleno de sentimiento que traspasó la pantalla y maravilló a los oyentes, hasta el punto de recibir aplausos de pie por parte de Luck Ra cuando Tomás pasó al frente para "zapatear" durante la chacarera doble. El dúo cordobés, por su parte, puso voz a “Sombra de mi Tierra", otro espectáculo que también cautivó al jurado.

La reñida competencia tuvo su desenlace con la decisión de sus coaches, Soledad Patsorutti y el Chaqueño Palavecino. Luego de debatir por mucho tiempo, la conclusión de la jurado causó el disgusto de muchos espectadores que comentaron su enojo cuando La "Sole" eligió continuar con el dúo cordobés. "Algún 'choreo' tiene que haber", dijo el Chaqueño apenado por la resolución y esperando que alguien del jurado "robe" a los tucumanos.

"Estuvieron espectacular, lamento mucho tener que tomar esta decisión esta noche", se sinceró "La Sole" mientras abrazaba a los participantes. Pero cuando todo parecía concluir, la decisión de Cazzu sorprendió a todos los asistentes.

La osadía de Cazzu

La "co-" coach se acercó con osadía hacia el botón, y arrebatándole el mando a Luck Ra presionó una y otra vez la alarma para avisar que los tucumanos no abandonarían tan rápido el programa. Los gritos de alegría del conductor y el jurado festejaron la decisión. "Hay robo del team Luck Ra, ¡Cazzu apretó el botón!", exclamó sorprendido Nico Occhiatto.

"Tucumán, Tucumán, Tucumán", comenzó a celebrar la tribuna, mientras que Luck Ra les comentó a  los participantes cómo fue tomar la difícil decisión. "Lo debatimos porque solo me quedaba un robo", advirtió el cantante cordobés mientras que Cazzu le desafió "Vos sabés que yo tomo buenas decisiones". Así, Tomas y Enrique continuarán en el desafío esta vez representando al team Luck Ra.

Temas Soledad PastoruttiCazzu
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
1

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
3

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
5

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
6

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Más Noticias
Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Comentarios