Cuando todo parecía terminar, la atrevida decisión de Cazzu trajo alivio para los tucumanos en La Voz Argentina

Los oriundos de Tucumán interpretaron una emocionante versión de "La Sachapera" de Los Manseros Santiagueños que deslumbró al jurado. El dúo llevó a cabo un espectáculo lleno de sentimiento que traspasó la pantalla y maravilló a los oyentes, hasta el punto de recibir aplausos de pie por parte de Luck Ra cuando Tomás pasó al frente para "zapatear" durante la chacarera doble. El dúo cordobés, por su parte, puso voz a “Sombra de mi Tierra", otro espectáculo que también cautivó al jurado.