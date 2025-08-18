Cuando todo parecía terminar, la atrevida decisión de Cazzu trajo alivio para los tucumanos en La Voz Argentina

Otra instancia de los "Knockouts" se celebró en La Voz Argentina este domingo. Con una competencia cada vez más exigente, Enrique y Tomás Olmos, los tucumanos que deslumbraron con su talento a Soledad Pastorutti, se enfrentaron a otro dúo que estuvo a punto de marcar el fin de la trayectoria de los hermanos en La Voz Argentina, hasta que una inesperada decisión de Luck Ra y Cazzu cambió el panorama.
Luego de un inicio más tardado de lo usual, la etapa de los "Knockouts" comenzó a las 22 horas y en esta edición era el turno de Enrique y Tomás Olmos, nietos del reconocido músico tropical Avelino, quienes debían enfrentarse en esta instancia a sus compañeros del mismo equipo, los cordobeses Agustín y Mauricio Tarantola.
Una difícil decisión
Los oriundos de Tucumán interpretaron una emocionante versión de "La Sachapera" de Los Manseros Santiagueños que deslumbró al jurado. El dúo llevó a cabo un espectáculo lleno de sentimiento que traspasó la pantalla y maravilló a los oyentes, hasta el punto de recibir aplausos de pie por parte de Luck Ra cuando Tomás pasó al frente para "zapatear" durante la chacarera doble. El dúo cordobés, por su parte, puso voz a “Sombra de mi Tierra", otro espectáculo que también cautivó al jurado.
La reñida competencia tuvo su desenlace con la decisión de sus coaches, Soledad Patsorutti y el Chaqueño Palavecino. Luego de debatir por mucho tiempo, la conclusión de la jurado causó el disgusto de muchos espectadores que comentaron su enojo cuando La "Sole" eligió continuar con el dúo cordobés. "Algún 'choreo' tiene que haber", dijo el Chaqueño apenado por la resolución y esperando que alguien del jurado "robe" a los tucumanos.
"Estuvieron espectacular, lamento mucho tener que tomar esta decisión esta noche", se sinceró "La Sole" mientras abrazaba a los participantes. Pero cuando todo parecía concluir, la decisión de Cazzu sorprendió a todos los asistentes.
La osadía de Cazzu
La "co-" coach se acercó con osadía hacia el botón, y arrebatándole el mando a Luck Ra presionó una y otra vez la alarma para avisar que los tucumanos no abandonarían tan rápido el programa. Los gritos de alegría del conductor y el jurado festejaron la decisión. "Hay robo del team Luck Ra, ¡Cazzu apretó el botón!", exclamó sorprendido Nico Occhiatto.
"Tucumán, Tucumán, Tucumán", comenzó a celebrar la tribuna, mientras que Luck Ra les comentó a los participantes cómo fue tomar la difícil decisión. "Lo debatimos porque solo me quedaba un robo", advirtió el cantante cordobés mientras que Cazzu le desafió "Vos sabés que yo tomo buenas decisiones". Así, Tomas y Enrique continuarán en el desafío esta vez representando al team Luck Ra.