El hijo de la Locomotora Oliveras opinó sobre el debut actoral de su madre: "Es muy impactante verla"

Aunque presente de otra manera, la "Locomotora" Oliveras sigue tocando los corazones de quienes escucharon con atención sus enseñanzas, y de quienes también quedaron fascinados por su debut actoral en “En el Barro” el cual no estuvo falto de su autenticidad. Su hijo, Alejandro, se emocionó al reconocer a su mamá en la televisión y advirtió cómo su faceta artística se convirtió en un valioso legado más allá del deporte.
El hijo de la "Locomotora" Oliveras contó cómo fue la experiencia de ver a su madre en la pantalla chica, invadido por una ola de emociones que iba entre la nostalgia y lo reconfortante de encontrarse con la misma mujer carismática que frecuentaba a diario: “Es alucinante verla”, expresó en diálogo con la conductora de A la Tarde (América TV), Karina Mazzocco.
Sobre el debut artístico de la “Locomotora”
“Es un poco raro verla ahí porque no es en un contexto donde ella se movía, pero alucinante". A pesar de que los estudios de grabación no eran el lugar habitual de la "Locomotora", su hijo reparó en que su personaje fue una fiel representación de lo que era la boxeadora. "Me encanta la serie, cómo se desarrolla ella, sigue siendo fiel a lo que es ella, por ejemplo no fuma, no toma, no hace ninguna escena sexual”, dijo Alejandro.
Cómo fue para Alejandro ver a su mamá en la TV
El joven se sinceró sobre encontrarse con su mamá a través de las pantallas: “Es un proceso largo que uno no supera así nomás este tipo de cosas. Es muy impactante verla en serie". Y expresó su deseo de que la "Locomotora" pudiera disfrutar de la misma manera su trabajo. "Me hubiese gustado que se vea porque agradó mucho su personaje, su forma de actuar siendo la primera vez en pantalla”, agregó.
La Locomotora y un recuerdo para siempre
“Yo estaba al tanto de todos sus proyectos y en ese estaba emocionada. Ella quería incursionar en este mundo porque uno de sus sueños es que se haga la historia de su vida y fue como un pie para entrar ahí y que la conozcan. Estoy orgulloso de todo lo que hizo, ya no está, pero sigue haciendo historia", cerró Alejandro.
La ficción era uno de los espacios pendientes donde la "Locomotora" quería deslumbrar, pero lamentablemente no llegó a verse en acción. Desde el equipo decidieron recordarla con profundo amor y cariño y escribieron la siguiente leyenda al comienzo del episodio: “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras”.