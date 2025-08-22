El hijo de la Locomotora Oliveras opinó sobre el debut actoral de su madre: "Es muy impactante verla"

Sobre el debut artístico de la “Locomotora”

“Es un poco raro verla ahí porque no es en un contexto donde ella se movía, pero alucinante". A pesar de que los estudios de grabación no eran el lugar habitual de la "Locomotora", su hijo reparó en que su personaje fue una fiel representación de lo que era la boxeadora. "Me encanta la serie, cómo se desarrolla ella, sigue siendo fiel a lo que es ella, por ejemplo no fuma, no toma, no hace ninguna escena sexual”, dijo Alejandro.