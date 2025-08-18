Valentina Zenere y Ana Garibaldi de “En el Barro” recordaron a la “Locomotora” Oliveras

Hace apenas unos días se estrenó “En el barro”, la serie que Sebastián Ortega creó en colaboración con Netflix. El reparto generó expectativas desde el principio por debuts actorales como el de Alejandra “Locomotora” Oliveras. Pero el interés creció luego del fallecimiento de la ex boxeadora el pasado 28 de julio.
Las energías de Oliveras siempre lograron contagiarse. Su mensaje positivo, de concientización y de cuidado personal se convirtieron en su bandera personal. Entre quienes la conocieron, el mensaje caló profundo y la boxeadora se convirtió en una referente para sus seguidores.
Actrices de “En el barro” hablaron de “Locomotora” Oliveras
Ana Garibaldi y Valentina Zenere, las protagonistas de “En el barro” hicieron su ronda de prensa contando las curiosidades que todos los espectadores querían saber. Desde la producción de Netflix compartieron las sensaciones, percepciones y anécdotas que vivieron junto a la fallecida boxeadora.
Para Zenere, Oliveras “tenía una energía muy positiva”. “Me sorprendía la manera que tenía de ver la cida. Cada vez que le preguntaba cosas, me interesaba mucho lo que me contestaba y sus formas de estar siempre positiva”, reflexionó la ex chica Disney. También destacó los tratos motivadores y la forma positiva que tenía de hablar.
Garibaldi, por su parte, dejó ver una faceta que pocos conocían sobre Oliveras. “Era muy divertida, muy coqueta”, destacó. La protagonista se sintió apenada porque su compañera no pudiera ver la serie realizada. “Tenía muchas ganas de actuar ella”, sostuvo.
También recordó una divertida anécdota de los días de filmación. “Siempre estaba con los labios rojos, entonces de maquillaje le dijeron: ‘Bueno, tenemos que despintar un poco los labios porque después de salir de (la escena)...’. ‘¡No, no me saquen!’, respondía”. Tenía esas coas que eran de una ternura! Después obviamente aceptaba que la desmaquillar. Tenía esas cosas, era muy vital”, resaltó Garibaldi.