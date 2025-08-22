Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

En el este de Formosa, el este de Chaco, el norte de Corrientes y el sur de Misiones se esperan vientos del norte con intensidades de entre 25 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, superándose de manera puntual.

En las demás zonas se anticipan vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas superiores a los 80 km/h.