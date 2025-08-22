Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que abarca a 18 provincias de la Argentina por tormentas y vientos intensos. A su vez, se encuentran vigentes advertencias por nevadas y por la presencia de viento Zonda. Este tipo de alerta señala la posibilidad de fenómenos climáticos capaces de provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades diarias.
La provincia que está en alerta por tormentas en Corrientes donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Por otro lado, el área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros adicionales en lo que resta del período de alerta. La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco.
Más de medio país está en alerta por vientos fuertes y tormentas
Las provincias que están en alerta por vientos fuertes son Buenos Aires (excepto CABA), Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
En el este de Formosa, el este de Chaco, el norte de Corrientes y el sur de Misiones se esperan vientos del norte con intensidades de entre 25 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, superándose de manera puntual.
En las demás zonas se anticipan vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas superiores a los 80 km/h.
Respecto al viento Zonda, la alerta amarilla se extiende a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán. Allí se prevén velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede generar una marcada disminución de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa.