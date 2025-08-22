Secciones
SociedadClima y ecología

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Conocé las predicciones y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 22 de agosto.

Alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda Alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda TN
Hace 3 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que abarca a 18 provincias de la Argentina por tormentas y vientos intensos. A su vez, se encuentran vigentes advertencias por nevadas y por la presencia de viento Zonda. Este tipo de alerta señala la posibilidad de fenómenos climáticos capaces de provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades diarias.

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

La provincia que está en alerta por tormentas en Corrientes donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Por otro lado, el área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros adicionales en lo que resta del período de alerta. La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco.

Más de medio país está en alerta por vientos fuertes y tormentas

Las provincias que están en alerta por vientos fuertes son Buenos Aires (excepto CABA), Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

En el este de Formosa, el este de Chaco, el norte de Corrientes y el sur de Misiones se esperan vientos del norte con intensidades de entre 25 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, superándose de manera puntual.
En las demás zonas se anticipan vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas superiores a los 80 km/h.

Respecto al viento Zonda, la alerta amarilla se extiende a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán. Allí se prevén velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede generar una marcada disminución de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Alerta meteorológica por vientos de hasta 120km/h en el NOA: tres provincias afectadas

Alerta meteorológica por vientos de hasta 120km/h en el NOA: tres provincias afectadas

Lo más popular
Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
1

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
2

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
3

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
4

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
5

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año
6

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Más Noticias
VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Comentarios