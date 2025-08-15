 Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?
Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

El mal clima se mantiene este viernes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Hace 1 Hs

Este viernes 15 de agosto, día no laborable en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por vientos fuertes que afectarán a varias provincias, y anticipó una jornada con condiciones climáticas complejas para estas zonas.

Según informó el organismo nacional, esas áreas estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

El organismo nacional emitió alertas por vientos fuertes para este viernes 15 en San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y el noroeste de Tucumán.

Por otro lado, los distintos modelos meteorológicos concuerdan que el próximo martes será complejo en materia meteorológica en la mayor parte de las provincias centrales del país. El sector más comprometido será el centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral, en donde podrían presentarse fuertes tormentas en la primera mitad del día con lluvias moderadas a fuertes como riesgo principal.

Pero independientemente del panorama complejo que estarían dejando las precipitaciones, habrá que sumar el factor viento, el cual se intensificará conforme se profundice la baja presión, soplando alrededor de su centro con intensidades de 20 a 40 km/h y ráfagas de 50 a 75 km/h.

