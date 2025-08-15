Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Por otro lado, los distintos modelos meteorológicos concuerdan que el próximo martes será complejo en materia meteorológica en la mayor parte de las provincias centrales del país. El sector más comprometido será el centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral, en donde podrían presentarse fuertes tormentas en la primera mitad del día con lluvias moderadas a fuertes como riesgo principal.